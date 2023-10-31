Жительница Бурятии уже год пытается выяснить судьбу брата, пропавшего на СВО

В апреле 2023 года к Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась сестра военнослужащего - участника спецоперации. Женщина просила выяснить судьбу брата, от которого с осени прошлого года не было никаких известий.«В последний раз брат выходил на связь с родными в октябре 2022 года. По сведениям сослуживцев, он погиб в ноябре 2022 года. В связи с этим родственники сдали образцы ДНК, но по официальным данным военнослужащий числился пропавшим без вести. Больше никаких сведений о нем не сообщалось в течение длительного времени», - сообщили в аппарате уполномоченного.По данному факту Юлия Жамбалова обратилась в военную прокуратуру Волгоградского гарнизона для проведения проверки.«Прокуратурой установлено, что материалов служебного разбирательства по факту пропажи без вести военнослужащего, а также извещения родственников по данному факту в воинской части не имеется. В связи с этим командиру войсковой части №24314 внесено представление об устранении нарушений закона. Потребовано провести служебное разбирательство и установить обстоятельства пропажи без вести военнослужащего, принять меры по его розыску и уведомить родственников о результатах служебного разбирательства», - рассказали в аппарате омбудсмена.Фото: «Номер один»