В Бурятии наметился прогресс в лечении онкозаболеваний

Врачи Бурятии рассказали о прогрессе в сфере лечения онкологических заболеваний, который произошел благодаря открытию нового стационара Республиканского клинического онкологического диспансера в Улан-Удэ. Он заработал в прошлом году.Стационар построили по прямому поручению президента России Владимира Путина, которое лидер государства дал в 2017 году. В 2022 году в режиме видеоконференцсвязи он принял участие в открытии объекта. Сегодня медики рассказывают о прогрессе в лечении онкозаболеваний в Бурятии за последние 5 лет.- Мы в 2020 году без нового хирургического комплекса делали 1900, максимум две тысячи операций в год. Сейчас уже выходим за цифру 3400 в год. Интенсификации этой работы смогли достичь только с введением нового корпуса и новых операционных, - рассказал заместитель главного врача по медицинской части онкологического диспансера Евгений Юмов.После открытия нового корпуса онкодиспансера в Бурятии создан полный цикл оказания помощи онкобольным - от диагностики до всех видов лечения опухолей. В новом здании на площади 18 тыс. кв.м. работают пять клинических отделений. Число мест в стационаре увеличилось до 250, а количество операционных – до восьми. Все помещения оснащены самым современным оборудованием.-У нас есть гамма-детектор, который благодаря нацпроекту есть в наличии, и мы выполняем биопсию при раке молочной железы. А также внедрили реконструктивно-пластическую хирургию - протезирование молочных желез при полном удалении органа при злокачественном образовании, - отмечает заведующая отделением опухоли молочной железы Республиканского клинического онкологического диспансера Лилия Молонова.С момента открытия хирургический корпус посетили 2117 человек, а за 9 месяцев этого года уже 3073 человека. Бурятский онкологический диспансер признали лучшим учреждением России. Он вошел в число лауреатов ежегодной Всероссийской премии пациентов «Будем жить!».Фото: пресс-служба правительства Бурятии