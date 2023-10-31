Общество 31.10.2023 в 15:11

В Бурятии наметился прогресс в лечении онкозаболеваний

Он стал возможен благодаря открытию нового онкодиспансера
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии наметился прогресс в лечении онкозаболеваний
Врачи Бурятии рассказали о прогрессе в сфере лечения онкологических заболеваний, который произошел благодаря открытию нового стационара Республиканского клинического онкологического диспансера в Улан-Удэ. Он заработал в прошлом году.

Стационар построили по прямому поручению президента России Владимира Путина, которое лидер государства дал в 2017 году. В 2022 году в режиме видеоконференцсвязи он принял участие в открытии объекта. Сегодня медики рассказывают о прогрессе в лечении онкозаболеваний в Бурятии за последние 5 лет.

- Мы в 2020 году без нового хирургического комплекса делали 1900, максимум две тысячи операций в год. Сейчас уже выходим за цифру 3400 в год. Интенсификации этой работы смогли достичь только с введением нового корпуса и новых операционных, - рассказал заместитель главного врача по медицинской части онкологического диспансера Евгений Юмов.

После открытия нового корпуса онкодиспансера в Бурятии создан полный цикл оказания помощи онкобольным - от диагностики до всех видов лечения опухолей. В новом здании на площади 18 тыс. кв.м. работают пять клинических отделений. Число мест в стационаре увеличилось до 250, а количество операционных – до восьми. Все помещения оснащены самым современным оборудованием.

-У нас есть гамма-детектор, который благодаря нацпроекту есть в наличии, и мы выполняем биопсию при раке молочной железы. А также внедрили реконструктивно-пластическую хирургию - протезирование молочных желез при полном удалении органа при злокачественном образовании, - отмечает заведующая отделением опухоли молочной железы Республиканского клинического онкологического диспансера Лилия Молонова.

С момента открытия хирургический корпус посетили 2117 человек, а за 9 месяцев этого года уже 3073 человека. Бурятский онкологический диспансер признали лучшим учреждением России. Он вошел в число лауреатов ежегодной Всероссийской премии пациентов «Будем жить!».

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
здравоохранение

Все новости

Мертвую пенсионерку нашли в запертой квартире в Улан-Удэ
31.10.2023 в 16:31
ВСЖД завершила реконструкцию станции Северобайкальск в Бурятии
31.10.2023 в 15:56
То облачно, то солнечно
31.10.2023 в 15:39
В Бурятии едва не погибли двое маленьких детей
31.10.2023 в 15:26
«Я и так наказана - потеряла сына и дочь»
31.10.2023 в 15:20
В Бурятии наметился прогресс в лечении онкозаболеваний
31.10.2023 в 15:11
В Бурятии на ходу загорелся грузовик с сеном
31.10.2023 в 14:56
Жительница Бурятии уже год пытается выяснить судьбу брата, пропавшего на СВО
31.10.2023 в 14:44
Власти Улан-Удэ запасаются трубами
31.10.2023 в 14:24
Бруцеллëз шагает по Джиде
31.10.2023 в 14:02
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 октября

Читайте также
ВСЖД завершила реконструкцию станции Северобайкальск в Бурятии
Созданы дополнительные возможности для беспрепятственного пропуска пассажирских поездов

31.10.2023 в 15:56
То облачно, то солнечно
Синоптики рассказали о погоде в Бурятии в ближайшие дни
31.10.2023 в 15:39
«Я и так наказана - потеряла сына и дочь»
Мать детей, погибших при пожаре в Новосибирске, прервала молчание в суде
31.10.2023 в 15:20
Жительница Бурятии уже год пытается выяснить судьбу брата, пропавшего на СВО
Сослуживцы говорят, что мужчина погиб, но официального подтверждения этой информации нет
31.10.2023 в 14:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru