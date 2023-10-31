Общество 31.10.2023 в 15:20

«Я и так наказана - потеряла сына и дочь»

Мать детей, погибших при пожаре в Новосибирске, прервала молчание в суде
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Текст: Номер один
«Я и так наказана - потеряла сына и дочь»
Мировой суд Первомайского района поставил точку в деле Ксении Карабиной, у которой в декабре прошлого года при пожаре погибли двое детей. Напомним, ЧП произошло 20 декабря 2022 года в бараке на улице Грунтовой. Матери детей не было дома: она оставила детей с подругой Ксенией Зацепиной, вместе с которой снимала квартиру, а сама уехала на работу. Но ее подруга в день трагедии тоже сидеть с детьми не стала - ушла в салон красоты наращивать ресницы. Что происходило дальше, спустя несколько часов знал весь город. Загорелась квартира, прибывшие пожарные спасти детей не успели.

- Я увидел огонь, пытался закидывать пламя снегом через окошко. Потом увидел, что пожарные выносят двух погибших детей, - не сдерживая слез, рассказал журналисту КП-Новосибирск очевидец пожара Михаил.


За оставление в опасности (статья 125 УК РФ) и причинение смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ) в июле Первомайский районный суд приговорил Ксению Зацепину к 2 годам и 10 дням лишения свободы. Она уже отбывает срок в колонии-поселении. Признанный потерпевшим дед погибших малышей настаивал, что наказать по всей строгости закона нужно обеих девушек.

- Как Ксения относилась к своим детям? - поинтересовались у него журналисты.

- Да никак! - посетовал Виталий Карабин.

На время следствия мать погибших малышей даже не стали брать под стражу. Ее обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса: «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» (статья 156 УК РФ) и «Оставление в опасности» (статья 125 УК РФ).

- Как вы считаете, кто виноват больше: вы или няня? - попыталась поговорить с подсудимой журналист КП-Новосибирск перед началом сегодняшнего процесса.

- Без комментариев, - категорично отрезала Ксения Карабина.

В последнем слове она заявила:

- Я и так уже наказана. Я потеряла двоих детей - самых близких мне людей. Я больше ничего не хочу сказать.

Мировой судья 2-го судебного участка Первомайского судебного района признал Ксению Карабину невиновной по всем статьям. Прокуратура намерена обжаловать это решение.

- Прокуратура Новосибирской области не согласна с оправдательным приговором. Полагаем, что он подлежит отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, что повлекло необоснованное освобождение лица от уголовной ответственности по реабилитирующим обстоятельствам. После получения копии решения будет подготовлено и внесено апелляционное представление, - заявила журналисту КП-Новосибирск старший помощник прокурора региона Дарья Манилова.

Фото: Моя Первомайка/ Мария Новикова
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