По данным синоптиков, до конца этой недели в Бурятии ожидается частая смена погоды. Будет «то облачно, то солнечно», сообщают в Гидрометцентре.Снег пройдет местами по Прибайкалью и южной половине республики.Преобладающая температура ночью составит -10, -16 градусов, при снеге по южной половине -3, -8, по северу -20, -26 градусов.Дневные температуры ожидаются в пределах от 0 до -5 градусов. По южной половине республики днем воздух местами прогреется до +4. На севере республике дневные температуры составят -5, -10 градусов.Фото: «Номер один»