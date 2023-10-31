Общество 31.10.2023 в 15:39
То облачно, то солнечно
Синоптики рассказали о погоде в Бурятии в ближайшие дни
Текст: Андрей Константинов
По данным синоптиков, до конца этой недели в Бурятии ожидается частая смена погоды. Будет «то облачно, то солнечно», сообщают в Гидрометцентре.
Снег пройдет местами по Прибайкалью и южной половине республики.
Преобладающая температура ночью составит -10, -16 градусов, при снеге по южной половине -3, -8, по северу -20, -26 градусов.
Дневные температуры ожидаются в пределах от 0 до -5 градусов. По южной половине республики днем воздух местами прогреется до +4. На севере республике дневные температуры составят -5, -10 градусов.
Фото: «Номер один»
Снег пройдет местами по Прибайкалью и южной половине республики.
Преобладающая температура ночью составит -10, -16 градусов, при снеге по южной половине -3, -8, по северу -20, -26 градусов.
Дневные температуры ожидаются в пределах от 0 до -5 градусов. По южной половине республики днем воздух местами прогреется до +4. На севере республике дневные температуры составят -5, -10 градусов.
Фото: «Номер один»
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