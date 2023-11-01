В Бурятии подорожает ипотека

На прошлой неделе Банк России уже в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку - с 13% до 15% годовых. Это вдвое превысило ожидания экспертов. Есть риск, что подобный шаг регулятора сделает ипотечное кредитование в республике рискованным для заемщиков. Встал вопрос, как столь резкое повышение отразится на ипотечном рынке и что делать потенциальным заемщикам.«Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики», - сообщила пресс-служба Центрального банка.Ипотечные ставки на вторичном рынке и повышения до этого были запредельно высокими, а сейчас они станут просто недоступными, полагают эксперты.- Данным решением регулятор серьезно подкосил ипотеку вторичного рынка, поскольку ставки могут уже в ближайшее время вырасти до 16-17%, если тенденция к ужесточению кредитной политики продолжится, - полагает улан-удэнский риелтор Лариса Бибишева. – Потенциальные покупатели снова бегут решать вопросы с покупкой, чтобы успеть получить кредиты по ранее одобренным ставкам, которые уже не кажутся столь высокими. Но это временная ситуация, спрос на столь дорогую ипотеку будет падать.Судя по всему, число тех, кто сможет взять ипотечный кредит на вторичном рынке Улан-Удэ, начнет резко снижаться при увеличении ставок до 16% и выше. Соответственно, это повлечет за собой снижение стоимости квадратного метра на «вторичке».Между тем пока цены в Улан-Удэ держатся. По данным ulan-ude.restate.ru, стоимость одного квадратного метра за год выросла с 80 тыс. рублей в ноябре 2022 года до 95,8 тыс. рублей в конце октября 2023 года. Тем не менее сентябрьское увеличение ипотечных ставок не прошло бесследно для рынка. Ведь в начале сентября стоимость «квадрата» была выше - 96,9 тыс. рублей.Как отмечают риелторы, они ждали большего снижения цен, которое по факту не произошло, хотя все факторы и перекупленность рынка говорили об этом. Все опрошенные говорят о таком мощном обстоятельстве, как растущие многомиллионные выплаты мобилизованным, контрактникам и их семьям, которые «держат рынок в Улан-Удэ». И многие показатели позволяют делать вывод о том, что выплаты будут только расти в ближайшей перспективе, учитывая геополитическую ситуацию.Аналитики Домклик сообщили, что в сентябре 2023 года спрос на ипотеку достиг очередных рекордных показателей. Сбербанк выдал 155,6 тыс. кредитов, что на 6,6% больше предыдущего рекорда, установленного в августе.Тем не менее эксперты отмечают признаки охлаждения рынка. Так, по динамике поданных заявок уже можно видеть эффект повышения ключевой ставки ЦБ и введения ограничительных мер в целом по стране.«В июле-августе среднедневное количество заявок составляло порядка 21-22 тысячи, но уже в сентябре показатель снизился примерно на 11,3%, а в первую неделю октября — еще на 4,4%, до 18,7 тысячи», - отмечают в компании.Судя по всему, ипотечное кредитование на вторичном рынке недвижимости будет уменьшаться и в количестве, и в размерах. Заемщики будут кредитоваться на меньшие суммы и на более короткие сроки. Раньше улан-удэнские заемщики прибегали к тактике малых кредитов.– Это делалось с целью проверки чистоты сделки и гарантий, что у квартиры не будет «подводных» камней, нередко покупатели вносили первоначальный взнос, который почти покрывал стоимость жилья, беря у банка лишь небольшую сумму в кредит, который потом быстро возвращался, чтобы не переплачивать проценты, - отмечают риелторы.Улан-удэнский экономист Анатолий Думнов отмечает, что столь резкий рост ключевой ставки не оправдан и несет большие риски.- Это только на время поможет понизить курс доллара, но тем самым нанесет сильный удар по экономическому состоянию предприятий, которые растущие издержки будут вкладывать в цену реализуемой продукции, разгоняя инфляцию, - говорит он. – Рынок недвижимости это ощутит в первую очередь. В какой-то момент все упрется в потолок платежеспособного спроса и тогда начнется падение, просто никто не знает, когда это произойдет.Отметим, сегодня в Бурятии «Семейную» и льготную «Дальневосточную» ипотеки выдают под 2–8% годовых и, поскольку на вторичном рынке стоимость ожидается в два с лишним раза дороже, спрос наверняка уйдет на рынок «первички». Стоит ожидать роста цен на новостройки в обозримой перспективе. Однако для многих отсутствие возможности продать свою старую квартиру, чтобы добавить и купить новую, означает отложить покупку на потом. Единственное, что удерживает рынок от обвала – растущие выплаты военным и работникам ВПК, а также мощное государственное стимулирование льготных ипотек. Пока сроки действия льготных программ действуют до 1 июля 2024 года.Фото: «Номер один»