Общество 31.10.2023 в 17:06

Почти 1500 кг вторсырья собрали на переработку в Забайкальском нацпарке

Резерват пять лет реализует программу «Национальные парки без мусора», наращивая инфраструктуру  сбора отходов
A- A+
Текст: Михаил Жапов
Почти 1500 кг вторсырья собрали на переработку в Забайкальском нацпарке
Почти полторы тонны вторсырья с мая по сентябрь 2023 года собрано и отправлено на переработу из Забайкальского национального парка. Это на 100 кг больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе резервата. Всего будет переработано 1 168 кг стекла, 249,6 кг пластика, 49,4 кг металла и 3 кг пластиковых крышечек.

Уже пять лет на территории Забайкальского национального парка реализуется программа «Национальные парки без мусора». Благодаря поддержке фонда «Озеро Байкал» на особо охраняемой природной территории с каждым годом увеличивается количество инфраструктурных объектов для раздельного сбора отходов (РСО) и тематических информационных щитов. Например, в этом году открылся новый пункт РСО в местности Лопатки, а также приобретены контейнеры-сетки, инструменты для сбора мусора и другие расходные материалы.

«Программа «Национальные парки без мусора» доказывает свою эффективность из года в год. Особенно впечатляют объемы спрессованного в конце сезона вторсырья и осознание того, что часть этого могло стать мусором, оставленным на территории парка», — подчёркивает Елена Вокина, начальник отдела развития туризма и рекреации ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Фото: zapovednoe-podlemorye.ru
Теги
экология нацпарк мусор

Все новости

Премьер и прима Большого театра приехали в Улан-Удэ. На дебют
31.10.2023 в 18:10
В Улан-Удэ возобновит работу центр дополнительного образования на Новой Комушке
31.10.2023 в 17:58
В БГСХА разрабатывают БАДы на основе местных растений и трав
31.10.2023 в 17:43
В Бурятии на горе появится Гаруда
31.10.2023 в 17:22
В Улан-Удэ продлили ремонт улицы Левченко
31.10.2023 в 17:16
Почти 1500 кг вторсырья собрали на переработку в Забайкальском нацпарке
31.10.2023 в 17:06
Мертвую пенсионерку нашли в запертой квартире в Улан-Удэ
31.10.2023 в 16:31
ВСЖД завершила реконструкцию станции Северобайкальск в Бурятии
31.10.2023 в 15:56
То облачно, то солнечно
31.10.2023 в 15:39
В Бурятии едва не погибли двое маленьких детей
31.10.2023 в 15:26
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 октября

Читайте также
Премьер и прима Большого театра приехали в Улан-Удэ. На дебют
Денис Родькин первый раз станцует Ромео, а  Элеонора Севенард – Джульетту в постановке Михаила Лавровского
31.10.2023 в 18:10
В Улан-Удэ возобновит работу центр дополнительного образования на Новой Комушке
Несколько лет назад там был подростковый клуб, но его закрыли из-за кочегарки
31.10.2023 в 17:58
В БГСХА разрабатывают БАДы на основе местных растений и трав
Проект стал одним из победителей программы «Приоритет 2030. Дальний Восток»
31.10.2023 в 17:43
В Бурятии на горе появится Гаруда
Над изображением защитника учения Будды работают художники-ламы
31.10.2023 в 17:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru