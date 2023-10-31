Почти 1500 кг вторсырья собрали на переработку в Забайкальском нацпарке

Почти полторы тонны вторсырья с мая по сентябрь 2023 года собрано и отправлено на переработу из Забайкальского национального парка. Это на 100 кг больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе резервата. Всего будет переработано 1 168 кг стекла, 249,6 кг пластика, 49,4 кг металла и 3 кг пластиковых крышечек.Уже пять лет на территории Забайкальского национального парка реализуется программа «Национальные парки без мусора». Благодаря поддержке фонда «Озеро Байкал» на особо охраняемой природной территории с каждым годом увеличивается количество инфраструктурных объектов для раздельного сбора отходов (РСО) и тематических информационных щитов. Например, в этом году открылся новый пункт РСО в местности Лопатки, а также приобретены контейнеры-сетки, инструменты для сбора мусора и другие расходные материалы.«Программа «Национальные парки без мусора» доказывает свою эффективность из года в год. Особенно впечатляют объемы спрессованного в конце сезона вторсырья и осознание того, что часть этого могло стать мусором, оставленным на территории парка», — подчёркивает Елена Вокина, начальник отдела развития туризма и рекреации ФГБУ «Заповедное Подлеморье».Фото: zapovednoe-podlemorye.ru