В Улан-Удэ продлили ремонт улицы Левченко

Сегодня, 31 октября, в мкр. Стеклозавод открыли для движения автотранспорта, в том числе общественного, проезд по улица Радикальцева, Левченко и по ул. Революции 1905 г. Местные жители этому очень обрадовались – дорога была закрыта восемь месяцев. Однако завтра дорогу вновь закроют.

- Приказом комитета по транспорту от 15 марта 2023 года в связи с ремонтом по ул. Левченко схема движения маршрутов 27, 56с и 100 была организована через пл. Советов. Время действия приказа истекло сегодня - 31 октября. Со стороны подрядчика в адрес комитета не поступало информации о продлении срока проведения дорожных работ, поэтому по умолчанию маршруты и автобусы начали движение по ул. Революции 1905 г., Левченко и Радикальцева. Маршрут 56с осуществляет движение без изменений через центр города, - сообщил «Номер один» начальник отдела организации пассажирских перевозок комитета по транспорту администрации Улан-Удэ Сергей Будагаев.

Сотрудники комитета по транспорту и администрации Советского района сегодня выезжали с осмотром в мкр. Стеклозавод.

- Учитывая то, что подрядная организация еще не закончила ремонт, принято решение о продлении временного объезда указанного участка маршрутной сети до завершения дорожных работ, - говорит Сергей Будагаев.

Сегодня, 31 октября, маршруты 27 и 100 продолжат движение по ул. Левченко до конца дня.

С завтрашнего дня, 1 ноября, автобусы всех маршрутов будут вновь следовать через улицу Борсоева по той же схеме, по которой ездили ранее.

Ориентировочно движение трех маршрутов возобновится через ул. Левченко, Радикальцева, ул. Революции, 1905 г. со следующей недели.

Напомним, ранее городские власти сообщали о том, что в Улан-Удэ все работы по восстановлению нарушенного благоустройства на участках дорог, которые были вскрыты из-за масштабной реконструкции тепломагистрали № 3 в микрорайонах Шишковка и Стеклозавод должны быть завершены к 30 октября.

«Ранее были выявлены недочеты, которые подрядчики устраняют в оперативном режиме. Небольшие отставания от графика есть, но планируем, до конца октября закончить все работы по восстановлению нарушенного благоустройства», - говорил Вадим Будажапов, замруководителя администрации Железнодорожного района.

Фото: ulan-ude-info.ru