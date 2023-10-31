В Бурятии на горе появится Гаруда

На Юхтинской горе в Закаменском районе Бурятии художники-ламы наносят изображение Гаруды - защитника учения Будды, основного защитника от духов воды, от разных недугов и болезней.Как рассказали в вайбер-чате «Закамна-инфо.24/7», инициатива нанести наскальное изображение принадлежит председателю дугана «Даша Самдэнлин» Балдану Боршонову. Работу выполняют художники-ламы Бальжин Гармаев и Чингис Лыгденов.«Гаруда также символизирует успешное преодоление всех преград, олицетворяет защитников местности. Дает возможность поклонения в дороге, обращение за помощью с просьбами о покровительстве и защите», - поясняют в чате.Сейчас в связи похолоданием работа над изображением приостановлена до весны.Фото: «Закамна-инфо.24/7»