Общество 31.10.2023 в 17:22

В Бурятии на горе появится Гаруда

Над изображением защитника учения Будды работают художники-ламы
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на горе появится Гаруда
На Юхтинской горе в Закаменском районе Бурятии художники-ламы наносят изображение Гаруды - защитника учения Будды, основного защитника от духов воды, от разных недугов и болезней.

Как рассказали в вайбер-чате «Закамна-инфо.24/7», инициатива нанести наскальное изображение принадлежит председателю дугана «Даша Самдэнлин» Балдану Боршонову. Работу выполняют художники-ламы Бальжин Гармаев и Чингис Лыгденов.

«Гаруда также символизирует успешное преодоление всех преград, олицетворяет защитников местности. Дает возможность поклонения в дороге, обращение за помощью с просьбами о покровительстве и защите», - поясняют в чате.

Сейчас в связи похолоданием работа над изображением приостановлена до весны.

Фото: «Закамна-инфо.24/7»
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