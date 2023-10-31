В БГСХА разрабатывают БАДы на основе местных растений и трав

Ученые Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им.В.Р.Филиппова разработали лекарственные сборы и уникальные рецептуры на основе трав, произрастающих в республике, Таковы предварительные итоги стратегического проекта вуза «Байкалбиофарм 2023. Лекарственное растениеводство», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Результатом стратегического проекта «Байкалбиофарм 2030. Лекарственное растениеводство» также стала разработка двух научно-практических рекомендаций по возделыванию календулы лекарственной и сапожниковии растопыренной, подана заявка на государственное испытание сорта родиолы розовой «Байкалия». Совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом лекарственных и ароматических растений разработаны общеукрепляющие и тонизирующие лекарственные сборы. Созданы рецептуры сиропов-бальзамов на основе растений. С Институтом общей и экспериментальной биологии СО РАН разработаны рецептуры трёх биологически активных добавок: адаптогенный, нейропротективный и гепатозащитный сборы.По словам ректора вуза Бэликто Цыбикова, основной целью работы Бурятской сельхозакадемии является создание возможностей будущего для развития сельских территорий республики, вклад в развитие регионального биофармкластера, формирование у молодежи образовательной и профессиональной траектории развития на Дальнем Востоке.Следующим шагом реализации проекта станет создание агроклассов в Бурятии при поддержке главы Бурятии и минсельхоза республики. Для этого, по мнению учёных-аграриев, есть все условия: сырьевая база, образовательные программы «Лекарственное растениеводство», «Экосистемные услуги на особо охраняемых природных территориях», научная школа по изучению лекарственных растений, а также востребованность методов традиционной медицины среди населения.Программа «Приоритет-2030» нацпроекта «Наука и университеты» стартовала в России по инициативе президента Владимира Путина в 2021 году. Ожидается, что к 2030 году в России будет сформировано более 100 прогрессивных современных вузов – центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.Цель региональной программы «Приоритет 2030. Дальний Восток» – повысить доступность качественного высшего образования, способствовать трудоустройству выпускников, содействовать социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Университеты, получившие господдержку, смогут выйти на новый уровень и стать не только образовательными, но и научно-технологическими центрами Дальнего Востока. Сегодня в региональном треке программы «Приоритет 2030» принимают участие 12 дальневосточных вузов, в том числе Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р.Филиппова.Фото: egov-buryatia.ru