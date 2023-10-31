Премьер и прима Большого театра приехали в Улан-Удэ. На дебют

В Бурятии завтра, 1 ноября, стартует большой фестиваль балета имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева. Он откроется спектаклем Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» в постановке Михаила Лавровского.Премьера в Бурятском театре оперы и балета состоялась год назад. А на фестивале заглавные партии исполнят премьер Большого театра Денис Родькин и прима-балерина главной сцены страны Элеонора Севенард. Причем, это будет дебют для обоих артистов, сообщили в пресс-службе театра.«Надо сказать, что я станцевал практически весь сольный репертуар. Единственная незакрытая история – это партия Ромео. Я никогда не танцевал эту партию и буду танцевать ее у вас первый раз. Я впервые репетировал в театре в Михаилом Лавровским, хотя в театре работаю 15 лет. Я репетировал с Юрием Григоровичем, Владимиром Васильевым, Юрием Владимировым. Теперь можно сказать, что со всеми великими артистами Большого театра я порепетировал благодаря вашему фестивалю», - поделился Денис Родькин.«Одно дело - мы репетировали без персонажей в Большом театре. Здесь мы встретились с коллегами, все сцены проверили, спектакль начал складываться. Для меня это тоже будет премьера. Для нас это большое событие, потому что эта редакция особенная. И для нас внимание такого мастера, как Михаил Лавровский, очень ценно», - рассказала Элеонора Севенард.За дирижёрский пульт 1 ноября встанет художественный руководитель Бурятского театра оперы и балета Владимир Рылов. «Балет – это единственное искусство, безоговорочно восхваляющее идеалы красоты. И балет будет торжествовать в течение 5 дней в нашем театре. Джульетта, Китри, Одетта, Красавица Ангара – эти женщины уже столько лет привлекают наше внимание и заставляют нас влюбляться, восхищаться», - отметил маэстро Владимир Рылов.По словам министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, публику ожидает пять насыщенных дней. «Фестиваль посвящен народной артистке СССР Ларисе Петровне Сахьяновой и народному артисту РСФСР Петру Тимофеевичу Абашееву, имя которых носит Бурятский хореографический колледж. К нам приехали прекрасные солисты из Москвы, Новосибирска, Монголии, Якутии, Красноярска. И на такой прекрасной ноте мы продолжаем череду мероприятий, посвященных празднованию 100-летия Республики Бурятия», - говорит Соелма Дагаева.Публика также увидит яркий и красочный балет «Дон Кихот», визитную карточку театра «Красавицу Ангару», «Лебединое озеро». Завершится фестиваль гала-концертом.Фестиваль балета в честь народной артистки СССР Ларисы Сахьяновой и народного артиста РСФСР Петра Абашеева проходит при поддержке министерства культуры России, правительства и главы Бурятии, министерства культуры Бурятии.Возрастной ценз: 6+Фото: uuopera.ru