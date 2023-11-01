«Полицейский» с хорошим вкусом

Наш герой не стал исключением и, вероятно, попытался воплотить свою мечту в жизнь - побыть доблестным сотрудником полиции хотя бы в глазах 69-летней пенсионерки. Только вот он запутался в ролях и, вместо того, чтобы защищать жителей, решил их ограбить. С кем не бывает…

Все произошло в Северобайкальском районе. Бабушка спокойно хозяйничала в своем доме и в этот момент в ее жилище зашел чужой. Незнакомец представился сотрудником правоохранительных органов. Он будто проводил подворовый обход в их микрорайоне, потому что искал преступника.

Однако суровая бабушка сразу почуяла неладное. Она отчитала псевдополицейского и потребовала вывернуть карманы. «Полицейский» послушался бабушку, а в карманах у него оказалась коробка с ее духами. Можно было подумать, что мужчина работает в полиции моды и решил изъять чересчур хорошие духи? Увы, эту теорию разрушил сотовый телефон, который наш «правоохранитель» тоже прихватил с собой. Суровая бабушка едва не вступила в схватку с «полицейским», смело преградив ему выход. Но все-таки наш «правоохранитель» трусливо сбежал.

После этого на помощь пенсионерке приехали уже реальные полицейские. Они всего за 6,5 часа вычислили своего псевдоколлегу. Увы, как карета у Золушки по волшебству обернулась в тыкву, так и «полицейский» в реальности обернулся в 35-летнего пьющего и безработного серийного воришку. К тому же он числился условно осужденным. Все же конец у такой «сказки» хороший - храбрая бабушка лично опознала своего грабителя, вернула украденный гаджет. Вдобавок воришка «спалился» на той самой коробке с духами – на ней он оставил свои отпечатки.





