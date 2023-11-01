Общество 01.11.2023 в 09:24

Зампред правительства Бурятии «разгромил» компанию Байминова

Подрядчики сорвали сроки строительства домов в Гусиноозерске
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Текст: Андрей Константинов
Зампред правительства Бурятии «разгромил» компанию Байминова
Подрядная организация «Дом 2000» проваливает строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья в Гусиноозерске. Об этом заявил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников во время рабочей поездки в Селенгинский район.

Как сообщили в Минстрое Бурятии, контракт на строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья в Гусиноозерске стоимостью более 400 млн. рублей заключили в мае 2022 года, практически в это же время началось их возведение. 1 ноября 2023 года три дома на 94 квартиры должны были ввести в эксплуатацию. Однако на сегодня строительная готовность объекта оценивается только на 50%.

«Руководитель подрядной организации Вячеслав Байминов игнорирует требования Минстроя Бурятии и муниципального образования объяснить причины срыва сроков, игнорирует совещания по данному вопросу. Для решения сложной ситуации зампред правительства Бурятия Евгений Луковников назначил встречу на объекте, однако и в этот раз Вячеслав Байминов не явился», - рассказали в министерстве.

За два месяца Евгений Луковников приезжает на объект уже в четвертый раз. Но за это время объем выполненных работ практически не увеличился, также как и количество рабочих. В двух строящихся домах до сих пор отсутствует отопление. От подрядчиков звучат только пустые обещания.

«Все сроки прошли. Во вторник мы должны резать ленточку торжественно, а у вас тут далеко до ленточки. Это одно, не готовы три блока, никак не готовы, не готово благоустройство, не готовы коммуникации», - отметил Евгений Луковников.

На момент приезда чиновника не был закрыт даже тепловой контур зданий, поэтому отделочные работы внутри производиться не могут.

В свою очередь строители обещают завершить работы в декабре.

«Поступление материалов уже налажено, будет увеличиваться количество людей на отделке. Сейчас начинаем запускать тепло, в первом блоке запустили, постепенно 2 и 3 блок запустим и доведем до конца», - сообщил главный инженер «Дом 2000» Юрий Пронькинов.

Тем временем глава Селенгинского района Станислав Гармаев пребывает в отчаянии - 94 семьи вынуждены продолжать жить в аварийном жилье.

«Здесь, как говорится, они заложники. У нас еженедельно проводятся планерки с администрацией города, мы сюда еженедельно приглашаем представителей подрядной, практически каждый день мы здесь, на объекте, только сделать ничего не можем», - посетовал глава района.

Евгений Луковников отметил, что будут рассматривать финансовое состояние подрядчика в целом и принимать решение о расторжении контракта.

«В случае, если мы расторгнем контракт, это грозит подрядчику не только убытками, но и риском попасть в реестр недобросовестных, что в последующем закроет доступ ко всем аукционам на строительство объектов на всей территории России. Вопрос действительно серьезный, ведь компания «Бест плюс» одна из крупных. В любом случае решение о расторжении будет принимать глава республики. Мы лишь сейчас констатируем факт – объект не будет введен в эксплуатацию в установленные сроки», - подытожил Евгений Луковников.

Фото: Минстрой Бурятии
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