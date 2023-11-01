Общество 01.11.2023 в 10:09

В Улан-Удэ опять продают левые семена, которые могут не взойти

Установлена реализация 499 партий семян, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений
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В Улан-Удэ опять продают левые семена, которые могут не взойти
С начала года специалистами Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия проведены контрольно-надзорные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в отношении индивидуальных предпринимателей, занимающихся реализацией семян сельскохозяйственных растений.

Специалисты Россельхознадзора в ходе надзорных мероприятий в 89 торговых точках  Улан-Удэ проверили около 6 тыс партий пакетированных семян сельскохозяйственных растений. Установлена реализация 499 партий семян, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В частности, по результатам проведенных лабораторных исследований выявлено, что 35 проб семян  не соответствовали требованиям ГОСТА по всхожести. Иными словами, ждать высокого урожая от них не приходится.

Всего в Бурятии проведено 96 выездных обследований по выявлению нарушений законодательства в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений, объявлено 124 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Фото: 38.fsvps.gov.ru
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агро семена Россельхознадзор

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