В Улан-Удэ опять продают левые семена, которые могут не взойти

С начала года специалистами Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия проведены контрольно-надзорные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в отношении индивидуальных предпринимателей, занимающихся реализацией семян сельскохозяйственных растений.Специалисты Россельхознадзора в ходе надзорных мероприятий в 89 торговых точках Улан-Удэ проверили около 6 тыс партий пакетированных семян сельскохозяйственных растений. Установлена реализация 499 партий семян, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.В частности, по результатам проведенных лабораторных исследований выявлено, что 35 проб семян не соответствовали требованиям ГОСТА по всхожести. Иными словами, ждать высокого урожая от них не приходится.Всего в Бурятии проведено 96 выездных обследований по выявлению нарушений законодательства в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений, объявлено 124 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.Фото: 38.fsvps.gov.ru