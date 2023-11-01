Общество 01.11.2023 в 10:56

В Бурятии многодетная мать украла полмиллиона

Она незаконно получила 540 тыс руб детских выплат от государства
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Текст: Михаил Жапов
В Бурятии многодетная мать украла полмиллиона
В Бурятии суд направлено уголовное дело о хищении социальных выплат, возбужденное на основании материалов прокурорской проверки, сообщили в прокуратуре республики.

Установлено, что 35-летняя жительница Кяхтинского района, являясь матерью четверых несовершеннолетних детей, получала ежемесячные денежные пособия на их содержание. В декабре 2021 года решением суда в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей женщина ограничена в родительских правах. Вместе с тем она не уведомила уполномоченные органы о факте, влекущем прекращение выплат. Более того, в последующем обратилась за повторным назначением мер социальной поддержки, в результате чего необоснованно получила более 540 тыс рублей.

Прокуратура района  направила в органы следствия материалы для решения вопроса об уголовном преследовании. Действия обвиняемой квалифицированы, как «хищение денежных средств при получении пособий» и «хищение денежных средств при получении пособий в крупном размере».

Фото: pixabay.com
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