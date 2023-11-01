В Улан-Удэ инвалид осужден за убийство

Восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Такое наказание вынес суд 63-летнему жителю Улан-Удэ, признанному виновным в совершении умышленного убийства. Его сообщник за укрывательство особо тяжкого преступления приговорен к штрафу в 50 тыс руб, сообщили в прокуратуре Бурятии.Установлено, что осужденные распивали спиртное со своим знакомым, в ходе возникшей ссоры один из собутыльников нанес удар ножом по телу потерпевшего, который скончался.Убийца в силу своего заболевания не имел возможности самостоятельного передвижения. По его просьбе хозяин квартиры, в которой он проживал, выбросил нож в мусорный бак, перенес труп на участок около дома, замыл и застирал следы крови в квартире и на одежде.Приговор в законную силу пока не вступил.Фото: «Номер один»