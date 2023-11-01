Общество 01.11.2023 в 14:14

В Бурятии умер почетный работник прокуратуры

Александр Киселев 20 лет возглавлял прокуратуру Прибайкальского района
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии умер почетный работник прокуратуры
В Бурятии 31 октября после продолжительной болезни умер старший советник юстиции, экс-прокурор Прибайкальского района Александр Киселев. В этот день ему как раз исполнилось 68 лет, сообщает вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7».

Александр Киселев родился 31 октября 1955 года в селе Прыганка Крутихинского района Алтайского края. Окончил Свердловский юридический институт. В прокуратуре республики работал с августа 1980 по 2008 годы. Состоял в должностях стажера, следователя прокуратуры Хоринского района, заместителя прокурора Прибайкальского района. В течение 20 лет занимал должность прокурора Прибайкальского района, после работал Бурятским транспортным прокурором.

Александр Киселев имел звание «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», был награжден медалью «290 лет прокуратуре России».

О жизни и работе Александра Киселева на посту прокурора Прибайкальского района «Номер один» подробно рассказывал еще в 2005 году. Большая должность не превратила его в сухого и строгого чиновника. Его оптимизму удивлялись и сотрудники, и друзья, и домашние. Никогда не унывающий, общительный и очень активный прокурор ни минуты не мог сидеть без дела. Но работа была не единственным занятием в жизни этого человека. Столярная мастерская, кулинария, охота — это еще не полный список всех его увлечений. Александр Киселев с удовольствием строил, придумывал новые блюда, готовил по собственным рецептам настойки.

На работу прокурор часто приезжал на велосипеде. В Турунтаево, где жил Александр Киселев, его очень уважали и ценили. «На таких, как он, земля держится», — говорили его коллеги.

Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
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