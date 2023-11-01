Общество 01.11.2023 в 14:39

Ежегодный конкурс «Народный участковый» подходит к концу

Во всероссийском этапе участвует старший лейтенант полиции из Бурятии
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Текст: Номер один
Ежегодный конкурс «Народный участковый» подходит к концу

Месяц назад МВД Бурятии подвело итоги второго этапа всероссийского конкурса «Народный участковый - 2023». Победу в нем одержал участковый уполномоченный отдела полиции №1 УМВД России по Улан-Удэ старший лейтенант Евгений Корнаков. Который набрал 3893 голоса.

Он обслуживает административный участок Железнодорожного района, именуемый в народе Шишковка. Границы подвластной ему территории пролегают от улицы Юного Коммунара до микрорайона Стеклозавод, захватывая всю местность Лысой горы.

«Евгений Корнаков признается, что мечтал стать полицейским с самого детства, поскольку всегда хотел помогать людям, был честным и справедливым. Женат, воспитывает двухлетнюю дочь. Ведет здоровый образ жизни, увлекается футболом»,

- рассказали о победителе в МВД Бурятии.
Одержав победу на региональном уровне, участковый уполномоченный отдела полиции №1 УМВД России по Улан-Удэ автоматически вышел на финишную прямую. Теперь он представляет нашу республику на всероссийском этапе.


«Хочу добиться победы и стать лучшим. Каждого участкового оценивают по стажу, отсутствию наказаний и количеству успехов. У меня есть 12 поощрений. К ним относятся разного рода награды, благодарности. У меня даже есть письмо от министра внутренних дел по Республике Бурятия генерал-майора полиции. Однако ничего этого не было бы, если бы не мои наставники»,

- говорит Евгений Корнаков.
Интернет-голосование уже стартовало этим утром. Поддержать Евгения Корнакова может каждый желающий.

«Голосование пройдет в преддверии празднования столетнего юбилея службы участковых уполномоченных - с 1 по 10 ноября текущего года на официальном сайте информационного партнера конкурса - издательского дома "Комсомольская правда"»,

- сообщили в МВД Бурятии.


Фото: пресс-служба МВД по Республике Бурятия

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