Общество 01.11.2023 в 14:39

В Тункинском районе Бурятии капитально отремонтировали участок федеральной трассы

В рамках ремонта на дороге обустроили сооружения, защищающие от селевых потоков
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Текст: Андрей Константинов
В Тункинском районе Бурятии капитально отремонтировали участок федеральной трассы
В Тункинском районе Бурятии после капремонта ввели в эксплуатацию почти 4 км трассы А-333 Култук – Монды – граница с Монголией: с 210-го по 212-й км и с 214-го по 216-й км.

Как сообщает Упрдор «Южный Байкал», капремонт на участке с 210 по 216 км стартовал в мае 2022 года и был разделен на два этапа. На первом - протяженностью 3,8 км - работы уже завершены. Специалисты заменили слабые грунты в основании дорожной одежды и уширили насыпь земляного полотна. Дорожную одежду устроили из двухслойного покрытия: верхний слой выполнили из щебеночно-мастичного асфальтобетона, нижний – из асфальтобетонной смеси.

В рамках проекта капремонта предусмотрено устройство двух селезадерживающих сооружений, которые призваны защитить дорогу от возможных селевых потоков. А также устройство водоотвода с проезжей части в виде прикромочных лотков и водосбросов, замена девяти водопропускных труб и укрепление обочин.

«Территория, на которой выполняются работы, характеризуется крутыми уклонами и непредсказуемым климатом. Кроме того, участок отдален от логистических центров и находится в непосредственной близости к пограничному переходу. Работы здесь крайне осложнены. Но, несмотря на это, на всех отрезках они выполняются в соответствии с календарным графиком», - говорят федеральные дорожники.

Из-за сложного рельефа и наличия вечномерзлых грунтов отрезок второго этапа протяженностью 2,7 км планируется ввести в эксплуатацию в следующем году. После капитального ремонта дорога будет соответствовать IV категории.

Фото: Упрдор «Южный Байкал»
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