Общество 01.11.2023 в 15:33

В Бурятии цена квадратного метра жилья на вторичном рынке составляет 95,5 тыс рублей

На первичном рынке квадратный метр стоит  86 335 руб. Цены растут

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Текст: Номер один
В Бурятии цена квадратного метра жилья на вторичном рынке составляет 95,5 тыс рублей
В Бурятии на конец третьего квартала нынешнего года средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир, по данным выборочного обследования, на первичном рынке составила 86 335 руб, на вторичном рынке – 95 505 руб, сообщил Бурятстат.

В третьем квартале 2023 года по сравнению с четвертым кварталом 2022 года цены на первичном рынке жилья в среднем по всем типам квартир увеличились на 4,5 %, на вторичном рынке – на 10,6 %.

За наблюдаемый период наибольший рост цен на первичном рынке жилья произошел на  квартиры среднего качества (типовые) - на 7,8 %, на вторичном рынке на квартиры низкого и улучшенного качества на 15,7 % и 13,0 % соответственно.

Фото: «Номер один»




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