Общество 01.11.2023 в 15:51

Холдинг «Вертолеты России» представил офшорный Ми-171А3 на XII Петербургском международном газовом форуме

Флагман семейства Ми-8 планируется выпускать на У-УАЗ, завершить его испытания намечено в 2024 году
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Холдинг «Вертолеты России» представил офшорный Ми-171А3 на XII Петербургском международном газовом форуме
Холдинг «Вертолеты России» представил новейший вертолет Ми-171А3 в грузопассажирской конфигурации на XII Петербургском международном газовом форуме. Эта новейшая машина семейства Ми-8/17 может применяться для выполнения самого широкого спектра задач. При его разработке применены передовые авиационные технологии, которые позволили обеспечить высочайший уровень безопасности, сообщает пресс-служба корпорации Ростех.

Возможность оперативной конвертации машины из одной конфигурации в другую повышает востребованность вертолета и эффективность его использования. Ми-171А3 может переоборудоваться в грузовую, пассажирскую, поисково-спасательную, санитарную версии или в вертолет с салоном повышенной комфортности.

«Сегодня Ми-171А3 является новейшим флагманом семейства Ми-8. Завершить его испытания и получить сертификат типа на пассажирскую и поисково-спасательную версии планируется в 2024 году. Этот вертолет представляет собой универсальную платформу, которую могут использовать не только нефтегазовые компании, но и авиакомпании, специализирующиеся на грузовых, корпоративных и VIP-перевозках, занимающиеся тушением пожаров или выполняющие санитарные полеты. Уже  законтрактовано 27 вертолетов Ми-171А3. Рассчитываем, что интерес к этой машине будет только возрастать», – рассказал заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам гражданской вертолетной техники Антон Королёв.

При максимальной взлетной массе 13 тонн Ми-171А3 может перевезти до 24 пассажиров или до 4 тонн груза в кабине. Дальность полета вертолета с дополнительными топливными баками достигает 1000 км.

Воздушное судно отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопасности полетов. Вертолет оснащен новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, которое обеспечивает автоматическое и ручное управление вертолетом и днем, и ночью, в том числе над безориентирной местностью.

В конструкции Ми-171А3 применен ряд инновационных решений. Для вертолета разработан новый усиленный фюзеляж с широким применением полимерных композиционных материалов. Модернизированная несущая система включает высокоэффективный Х-образный рулевой винт и несущий винт с композитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки. Авариестойкие топливные баки размещены в донных отсеках фюзеляжа под полом грузопассажирской кабины, что повышает уровень безопасности вертолета. Кроме того, Ми-171А3 оснащен современным навигационным оборудованием, цифровым автопилотом, системой предупреждения столкновений в воздухе.

Фото: «Вертолеты России»

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