В Улан-Удэ ремонт общедомового имущества привел к скандалу

Возмутительная ситуация выявила очередное слабое место в жилищно-коммунальной системе Бурятии. Для того, чтобы отремонтировать общедомовое имущество, жильцам домов в Улан-Удэ вместо помощи предлагают провести дополнительный сбор денег.В сотых кварталах Улан-Удэ в некоторых многоэтажных домах по улице Ринчино перестали нормально работать теплообменники, отвечающие за горячее водоснабжение домов. Это общедомовые водонагревающие приборы. В поисках выхода из ситуации граждане обратились в Бурятский ОНФ. Активисты выехали на место, поговорили с гражданами. Люди рассказали общественникам о своей невеселой жизни. Как оказалось, эта история длится очень долго.- Управляющая компания предложила жителям купить теплообменник самим. В Улан-Удэ многоэтажек, где теплообменник - единственное средство для отопления и горячего водоснабжения, насчитывается 400, - отметили в ОНФ.400 – это примерно 16% от общего числа многоквартирных домов в Улан-Удэ.Дома, на которых разгорелся скандал, имеют «закрытую» систему горячего водоснабжения. Она отличается тем, что горячая вода там получается прямо на месте (методом нагрева холодной воды в теплообменнике), а не приходит в готовом горячем виде по трубе прямо от ТЭЦ.Традиционно кубометр горячей воды при «закрытой» системе заметно дешевле, чем при обычной.- Наши жители не согласны с таким подходом, - пояснила народное мнение о сборе денег одна из проживающих здесь женщин.- Два года назад наша управляющая компания начала инициировать собрания жильцов, на которых пыталась собрать с нас подписи на замену теплообменника - мы должны были за свой счет его покупать. Последняя сумма, насколько я знаю, 1 млн 300 тыс. рублей на один только наш 60-квартирный дом, - рассказал тогда ОНФ негодующий житель дома № 3.Потом заговорили уже о 1,5 млн рублей.Проблема, которая возникла вокруг ремонта общедомовых теплообменников, выглядит странно. Ведь есть специальная республиканская программа, посвященная ремонту общедомового имущества. В рамках программы проводят замену крыш, ремонт фасадов, замену электрики в подъездах и т. д.- Да, в каждом регионе существует региональная программа ремонта общего имущества многоквартирных домов. Она утверждается постановлением правительства данного региона. Изучив данную программу по нашей республике, мы увидели, что в ней отсутствует ремонт, замена теплообменников не входит в Минимальный перечень услуг или работ по капитальному ремонту, - говорит по этому проводу Юлия Ким, руководитель исполкома ОНФ в Бурятии.Общественники обратились с заявлением в прокуратуру. ОНФ полагает, что этот вид ремонта должен быть включен в республиканскую программу.- Прокуратура с нашими доводами согласилась. А региональный минстрой – нет, ссылаясь на отсутствие отдельного типажа таких домов. Но мы считаем, что нужно выделить отдельный типаж домов с теплообменниками, - отмечают активисты.Прокурор Октябрьского района города Улан-Удэ подал иск в интересах граждан и попросил обязать Министерство строительства Бурятии принять меры по включению работ по демонтажу, монтажу, восстановлению, замене, установке теплообменников в республиканскую программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы», а также в Минимальный перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Бурятия.Также прокурор попросил Фемиду обязать республиканский Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах выполнить работы по капремонту теплообменника в пострадавшем многоквартирном доме.Минстрой и фонд не согласились с требованием истца. А «управляшка», наоборот, выступила на стороне прокурора, указав, что «жильцы самостоятельно не согласны произвести замену теплообменника».Как выяснилось в ходе процесса, получив жалобы жильцов на некачественную услугу по горячему водоснабжению (низкую температуру), «управляшка» обратилась к проектной организации. Последняя дала заключение, что теплообменники не соответствуют расчетной мощности, и рекомендовала произвести реконструкцию тепловых пунктов с заменой теплообменников и установкой автоматических регуляторов.То есть плачевность положения подтверждена профессиональной организацией.Бурятская Фемида признала очевидное - в Минимальный перечень «не включен вид работ по ремонту в виде замены теплообменника».Выяснилось, что федеральные методические рекомендации, которые должны принимать во внимание в регионах при принятии решений о перечне услуг, работ по капремонту общего имущества в многоквартирных домах, финансируемых за счет Фонда капремонта, находятся вроде бы на стороне жильцов с улицы Ринчино.Ведь в приложении к федеральным методическим рекомендациям четко указан и следующий пункт: «демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка регуляторов параметров горячей воды, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования в комплексе для приготовления и подачи горячей воды». Прокурор настаивал на том, что министерством строительства республики не принимаются меры по включению указанных работ в Минимальный перечень услуг, работ по капремонту.Но произошло неожиданное.Суд указал, что республиканская программа по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах утверждена постановлением правительства Бурятии. А постановление является нормативным правовым актом. На этом основании суд скептически взглянул на исковые требования прокурора. Дескать, они «фактически направлены на обязание исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия внести изменения в нормативный правовой акт».«Действующее законодательство не предусматривает право суда обязывать исполнительный орган государственной власти Республики Бурятия вносить (либо не вносить) изменения в нормативный правовой акт, поскольку это является исключительной компетенцией уполномоченных органов», - заявили в суде.В адрес силового ведомства было, кстати, заявлено, что прокурором доказательств необходимости включения работ по демонтажу, монтажу, восстановлению, замене, установке теплообменников в Минимальный перечень суду не представлено.В итоге все исковые требования прокурора оставлены Советским районным судом без удовлетворения. Возможно, прокурор подаст апелляционную жалобу в Верховный суд Бурятии. Ведь вопрос с теплообменниками важен. Повторим, ими оснащено 400 домов в Улан-Удэ. Рано или поздно их всех надо будет ремонтировать, менять, ведь никакой агрегат не может работать вечно.Фото: «Номер один»