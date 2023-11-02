Общество 02.11.2023 в 09:48

В Улан-Удэ здание для театра «Байкал» построят по концессионному соглашению

Комплекс откроют в 2026 году, он станет настоящим украшением города
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ здание для театра «Байкал» построят по концессионному соглашению
Правительство Бурятии и Управляющая компания «Инфратех Концессии» подписали соглашение о строительстве нового здания для прославленного коллектива театра «Байкал». Соглашение заключено 31 октября 2023 года.

- Ещё с 2005 года, с момента объединения государственного ансамбля танца «Бадма Сэсэг», ансамбля песни и танца «Байкал», оркестра национальных инструментов при БГТРК в Бурятский государственный театр песни и танца «Байкал», вся республика мечтала о строительстве собственного здания для театра. Благодаря решению и поручению президента России Владимира Владимировича Путина эта мечта начала претворяться в жизнь. Комплекс станет настоящим украшением Улан-Удэ, будет способствовать сохранению культурного наследия республики и реализации культурного потенциала нашей республики, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Общая площадь основного здания составит почти 19 тысяч кв. метров. В настоящий момент эскизный проект объекта предусматривает наличие следующих помещений: театрально-концертный зал на 1000 мест с амфитеатром и балконом, а также сценой, обеспечивающей возможность проведения театральных спектаклей, шоу-программ, музыкальных и балетных постановок со всеми необходимыми технологическими помещениями и технологическим оборудованием; «малый зал» с трансформируемыми креслами площадью 324 кв. метра; четыре балетных зала, оркестровый репетиционный зал, хоровой репетиционный зал, вокальные классы и кабинеты, студию звукозаписи, видеозаписи, фотостудию и другие помещения.

- Строительство здания для театра «Байкал» - это долгожданное событие. Театр является одним из брендов Бурятии. Коллектив собирает и сохраняет уникальную культуру народа, популяризирует ее за пределами республики. Театр «Байкал» признан лучшим национальным театром страны на международной театральной премии «Звезда театрала». Творчество театра востребовано в Бурятии и за ее пределами - билеты раскупаются за два месяца. Строительство театра поможет нам достичь национальных целей, которые перед нами ставит президент страны - увеличение посещаемости в три раза к 2030 году и воспитание гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, - подчеркнула министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Также запланирована культурно-досуговая часть в виде школы танца и музыки, помещений творческого досуга. Предусмотрена организация театральной площади и летней фестивальной площадки. Территорию вокруг здания будет благоустроена: появятся необходимые подъезды и пешеходные дорожки, малые архитектурные формы и озеленение. Само здание, подъезды к нему и автостоянка будут обеспечены всем необходимым для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.

- Наконец-то стартовали долгожданные мероприятия по началу строительства нашего здания - здания театра «Байкал»! Надеемся, и уверены, что через два года мы откроем двери прекрасного здания и пригласим всех друзей, гостей республики на наши концерты и спектакли на своей собственной современно оборудованной сцене! - прокомментировал начало проекта директор театра «Байкал» Дандар Бадлуев.

По словам генерального директора УК «Инфратех Концессии» Андрея Кузнецова компания-концессионер планирует проинвестировать в строительство театрально-культурного центра более 4,7 млрд. рублей, из которых из федерального бюджета в виде капитального гранта будет выделено 1,7 млрд. рублей, остальные средства предоставят банки-партнеры и сам концессионер.

Ввод в эксплуатацию театрально-культурного центра «Байкал» планируется в I квартале 2026 года.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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