В Улан-Удэ построят новое здание Национального музея Бурятии

31 октября между правительством Бурятии и Управляющей компанией «Инфратех Концессии» состоялось подписание концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации Национального музея. Согласно нему, Национальный музей в Улан-Удэ планируется построить к 2026 году.- Проект поддержан Владимиром Путиным и средства выделены по его поручению в рамках мастер-плана города. Стоимость проекта 3,7 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей - средства из федерального бюджета в виде капитального гранта. И остальные средства за счет Минвостокразвития по Дальневосточной концессии. То, что президент включил нас в Дальневосточный федеральный округ, и поддержка полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, конечно, многое позволяет нам сделать, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.Строительство объекта предусмотрено Долгосрочным планом комплексного социально-экономического развития Улан-Удэнской городской агломерации на период до 2030 года, утвержденным распоряжением правительства РФ от 31 июля 2023 года №2058-р. В рамках реализации проекта предусмотрено софинансирование расходов из федерального бюджета.- Строительство современного и уникального здания музея позволит не только изменить облик города, но и станет новым магнитом для притяжения гостей в республику. Наш национальный музей располагает богатейшими историческими и художественными коллекциями, но в сегодняшних условиях мы можем демонстрировать только 5 процентов от фондов. С появлением новых пространств появится у наших земляков и туристов больше возможностей для приобщения к истории и искусству. У музея увеличится выставочная площадь, появится фондохранилище, реставрационные мастерские. Это все более качественные условия для сохранения фондов для будущих поколений, - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Создание национального музея – это масштабный социально значимый проект для региона в целом. Его реализация осуществляется для сохранения культурного наследия Бурятии и обеспечения доступа к коллекции музея более широкому кругу посетителей с помощью создания современного и более просторного музейного пространства.- Всего на строительство Национального музея мы планируем направить инвестиции в размере 3,7 млрд. рублей, в том числе заемное банковское финансирование, собственные средства компании-концессионера, а также средства из федерального бюджета в виде капитального гранта в размере около 1,7 млрд. рублей, - рассказал генеральный директор УК «Инфратех Концессии» Андрей Кузнецов.Для коллектива музея и всей культурной общественности подписание соглашения о строительстве в год юбилея музея и республики стало событием особым и глубоко символичным.- В год столетнего юбилея нашей республики правительство России по поручению президента Владимира Путина приняло решение о строительстве нового, современного комплекса Национального музея Республики Бурятии. Комфортное и высокотехнологичное новое здание позволит национальному музею – сокровищнице памятников культуры и истории народов Бурятии, на самом высоком уровне хранить, пополнять, экспонировать все лучшее, что создано трудом и талантом выдающихся творческих представителей нашей земли, - отметила директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева.Территория под строительство здания музея расположена на берегу реки Уда. Проектом благоустройства предусмотрено размещение автостоянок для посетителей и туристических автобусов, площадок для отдыха и открытой экспозиции музея, амфитеатр и озеленение, установка малых архитектурных форм.Основная архитектурно-художественная концепция основана на архитектурной интерпретации цветка Ая-Ганга. Национальный музей представлен в виде четырех символичных лепестков, объединённых вокруг многофункционального ядра. Многофункциональное универсальное пространство предусмотрено не только для проведения мероприятий, но и оформлено как экспозиция по теме «Человек у Байкала». Именно эта тема связывает три основные темы музея – историю, культуру и природу.Общая площадь здания составит почти 15 тысяч кв. метров. В главном блоке здания будут расположены вестибюль, выставочное пространство, конференц-зал и визит-центр, экскурсионное бюро, галерея, кафе, технические и другие помещения. Также в музее появится детский центр с отдельным входом и вестибюлем, помещения кружков с выставочным пространством, летняя терраса и библиотека. В центральном ядре здания, который представляет собой многосветное, многофункциональное пространство, разместится хранилище скульптуры, графики, предметов из драгметаллов, нумизматики, оружейная и другие помещения. В других блоках-«лепестках» музея будут расположены фотолаборатория, хранилище меха, ткани, предметов быта, хранилище реставрационных мастерских, фонд редких книг, хранилище археологии, зоологии, палеонтологии и ботаники и многие друге помещения.Строительство здания планируется закончить в 2026 году.Фото: пресс-служба правительства Бурятии