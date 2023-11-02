Общество 02.11.2023 в 11:42

«Вы как-то сильно изменились»

Новосибирские гаишники не поверили маме 10 детей, похудевшей на полцентнера
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Текст: Номер один
«Вы как-то сильно изменились»
В минувшую субботу мама 10 детей Оксана Усова попала в неприятную ситуацию. Сотрудники ДПС остановили ее машину, попросили права и увидели на них женщину, которая весит гораздо больше. Они подумали, что автомобилистка похудела, потому что ведет неправильный образ жизни. Женщину задержали, повезли на экспертизу и только потом отпустили. Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.

Оксана Усова - мама 10 детей, женщина с сильным характером и непростой судьбой: она похоронила первого мужа, пережила онкологию младшей дочери, развелась со вторым супругом. Все эти, мягко говоря, неприятности сказались на внешнем виде Оксаны: одно время стрелка на весах показывала 112 килограммов. Именно в тот период наша героиня меняла права, и фотография на них соответствует ее прежнему виду.

Сибирячка нашла в себе силы, серьезно занялась здоровьем и сбросила лишние 55 кило. Женщина занимается спортом, ищет смысл жизни в детях и работе. А на днях, в субботу, водительское удостоверение сыграло с ней злую шутку.

- 28 октября около 10 часов вечера я поехала на встречу с коллегами. Буквально через 5 минут меня остановили сотрудники ДПС. Начали проверять документы и задержали взгляд на моих правах: «Оксана Викторовна, вы как-то сильно изменились», - рассказала КП-Новосибирск Оксана Усова, многодетная мама.

Женщина заметила, что людям свойственно меняться, однако сотрудников ГИБДД это не убедило. Они не поверили, что благодаря спорту можно так кардинально измениться, и предложили Оксане проехать на экспертизу. Выбора у сибирячки не было: отказ влечет автоматическое лишение прав на 1 год 4 месяца.

- Они подумали, что я употребляю что-то запрещенное, поэтому и похудела. В итоге у них в машине я дула в алкотестер, а потом мы поехали в наркологический диспансер. Я спросила у них: «Как часто вы ошибаетесь?» Они ответили, что один случай на 10 человек. Я им и сказала, что буду их той самой ошибкой, - говорит женщина. - Объяснила им, что бегала по 15 километров. Ну какие наркотики?

По словам Оксаны, сотрудники наркодиспансера сильно удивились, когда увидели нарядную женщину на шпильках. Впереди ее ждали 1,5 часа «развлечений».

- Мне сказали, что надо покрутиться на одной ноге. А я на шпильках! Сделала пять кругов. Потом до кончика носа пальцами дотрагивалась с закрытыми глазами, показывала сотрудникам свои руки, что там нет следов от уколов, - перечисляет многодетная мама. - Потом я сдала анализы на запрещенные вещества.

Оксана понимала, что на встречу, она уже не успевает. Сотрудники ДПС перед ней извинились и отвезли обратно к машине, которая была припаркована на том месте, где ее остановили.

- Я проходила их опыты до полпервого ночи! После этой ситуации решила, что нужно поменять права, чтобы больше не попадать в подобные истории. Гаишников ни в чем не виню и не сержусь на них: они делали свою работу. Лучше ошибиться, чем отпустить человека в непонятном состоянии, - подытоживает Оксана.

Фото: предоставлено Оксаной Усовой
Теги
женщина вес похудение

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