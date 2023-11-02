Общество 02.11.2023 в 11:45
В Бурятии водитель спас застрявшего жеребенка
Животное пыталось перепрыгнуть через забор и повисло на нем
Текст: Андрей Константинов
В Закаменском районе Бурятии водитель районной администрации помог жеребёнку, застрявшему на заборе вблизи улуса Хуртага.
Жителей района призывают не оставлять своих животных без присмотра.
Фото: «Закамна-инфо.24/7»
«Животное не могло выбраться из ловушки, но, к счастью, его заметил водитель проезжавшей мимо машины», - сообщили в вайбер-чате «Закамна-инфо.24/7».
Жителей района призывают не оставлять своих животных без присмотра.
Фото: «Закамна-инфо.24/7»
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