Общество 02.11.2023 в 11:45

В Бурятии водитель спас застрявшего жеребенка

Животное пыталось перепрыгнуть через забор и повисло на нем
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии водитель спас застрявшего жеребенка
В Закаменском районе Бурятии водитель районной администрации помог жеребёнку, застрявшему на заборе вблизи улуса Хуртага.

«Животное не могло выбраться из ловушки, но, к счастью, его заметил водитель проезжавшей мимо машины», - сообщили в вайбер-чате «Закамна-инфо.24/7».


Жителей района призывают не оставлять своих животных без присмотра.

Фото: «Закамна-инфо.24/7»
Теги
животные

Все новости

Один человек погиб, трое ранены в ДТП на трассе в Бурятии
02.11.2023 в 12:44
В Бурятии «шедевр» сельского благоустройства обернулся уголовным делом
02.11.2023 в 12:10
В Бурятии водитель спас застрявшего жеребенка
02.11.2023 в 11:45
«Вы как-то сильно изменились»
02.11.2023 в 11:42
В Улан-Удэ построят новое здание Национального музея Бурятии
02.11.2023 в 11:18
Для иркутянина рыбалка в Бурятии обошлась в 800 тысяч рублей
02.11.2023 в 11:07
Бруцеллез в Бурятии перекинулся на людей
02.11.2023 в 10:47
Житель Улан-Удэ на 12 лет загремел в колонию из-за наркотиков
02.11.2023 в 10:24
В Улан-Удэ здание для театра «Байкал» построят по концессионному соглашению
02.11.2023 в 09:48
Вклад в банке и единое пособие
02.11.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 ноября

Читайте также
«Вы как-то сильно изменились»
Новосибирские гаишники не поверили маме 10 детей, похудевшей на полцентнера
02.11.2023 в 11:42
В Улан-Удэ построят новое здание Национального музея Бурятии
Оно станет магнитом для притяжения гостей в республику
02.11.2023 в 11:18
В Улан-Удэ здание для театра «Байкал» построят по концессионному соглашению
Комплекс откроют в 2026 году, он станет настоящим украшением города
02.11.2023 в 09:48
Вклад в банке и единое пособие
Можно ли претендовать на выплату?
02.11.2023 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru