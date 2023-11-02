В Бурятии водитель спас застрявшего жеребенка

«Животное не могло выбраться из ловушки, но, к счастью, его заметил водитель проезжавшей мимо машины», - сообщили в вайбер-чате «Закамна-инфо.24/7».





В Закаменском районе Бурятии водитель районной администрации помог жеребёнку, застрявшему на заборе вблизи улуса Хуртага.Жителей района призывают не оставлять своих животных без присмотра.Фото: «Закамна-инфо.24/7»