Lonely Planet: Монголия - одна из лучших стран для путешествий

Lonely Planet - одно из самых известных в мире издательств туристической информации, специализирующееся на путеводителях, накануне своего 50-летия издательство назвало Монголию одной из лучших стран для путешествий в 2024 году, сообщает МОНЦАМЭ.

Туристы, планирующие отправиться в Монголию, смогут насладиться национальной музыкой, национальными блюдами, такими как буузы, посетить традиционный праздник Наадам, прокатиться верхом на лошади на природе. Кроме того, природный комплекс долины реки Орхон рекомендуется в качестве одного из обязательных к посещению мест.

Напомним, правительство Монголии объявило 2023-2025 годы «Годами посещения Монголии». Поэтапное продвижение Монголии на туристическом рынке, либерализация воздушного транспорта, внедрение международных стандартов туризма, приносят свои результаты.

Фото: montsame.mn