Общество 02.11.2023 в 14:01

Lonely Planet: Монголия - одна из лучших стран для путешествий

Одно из самых известных в мире издательств путеводителей дало высокую оценку турпотенциалу страны
A- A+
Текст: Номер один
Lonely Planet: Монголия - одна из лучших стран для путешествий

Lonely Planet - одно из самых известных в мире издательств туристической информации, специализирующееся на путеводителях, накануне своего 50-летия издательство назвало Монголию одной из лучших стран для путешествий в 2024 году, сообщает МОНЦАМЭ.

 Туристы, планирующие отправиться в Монголию, смогут насладиться национальной музыкой, национальными блюдами, такими как буузы, посетить традиционный праздник Наадам, прокатиться верхом на лошади на природе. Кроме того, природный комплекс долины реки Орхон рекомендуется в качестве одного из обязательных к посещению мест.

Напомним, правительство Монголии объявило 2023-2025 годы «Годами посещения Монголии». Поэтапное продвижение Монголии на туристическом рынке, либерализация воздушного транспорта, внедрение международных стандартов туризма, приносят свои результаты.

 

Фото: montsame.mn

Теги
Монголия туризм оценки

Все новости

Lonely Planet: Монголия - одна из лучших стран для путешествий
02.11.2023 в 14:01
В Улан-Удэ бабушка отфутболила «заместителя прокурора Бурятии»
02.11.2023 в 13:57
В Улан-Удэ автомойщик съездил на чужой машине за едой и получил уголовное дело
02.11.2023 в 13:42
Один человек погиб, трое ранены в ДТП на трассе в Бурятии
02.11.2023 в 12:44
В Бурятии «шедевр» сельского благоустройства обернулся уголовным делом
02.11.2023 в 12:10
В Бурятии водитель спас застрявшего жеребенка
02.11.2023 в 11:45
«Вы как-то сильно изменились»
02.11.2023 в 11:42
В Улан-Удэ построят новое здание Национального музея Бурятии
02.11.2023 в 11:18
Для иркутянина рыбалка в Бурятии обошлась в 800 тысяч рублей
02.11.2023 в 11:07
Бруцеллез в Бурятии перекинулся на людей
02.11.2023 в 10:47
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 ноября

Читайте также
В Бурятии водитель спас застрявшего жеребенка
Животное пыталось перепрыгнуть через забор и повисло на нем
02.11.2023 в 11:45
«Вы как-то сильно изменились»
Новосибирские гаишники не поверили маме 10 детей, похудевшей на полцентнера
02.11.2023 в 11:42
В Улан-Удэ построят новое здание Национального музея Бурятии
Оно станет магнитом для притяжения гостей в республику
02.11.2023 в 11:18
В Улан-Удэ здание для театра «Байкал» построят по концессионному соглашению
Комплекс откроют в 2026 году, он станет настоящим украшением города
02.11.2023 в 09:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru