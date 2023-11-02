Общество 02.11.2023 в 15:12

В Бурятии на месте свалки посадили кедровый лес

Саженцы сибирских кедров заняли более двух гектаров рядом с Байкалом    

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Текст: Номер один
В Бурятии на месте свалки посадили кедровый лес
В Бурятии в местности «Саяпиха» Прибайкальского района ликвидировали стихийную свалку бытовых отходов на площади около 24 тыс кв метров, которая находилась в заброшенном карьере на землях лесного фонда в 4-х километрах от озера Байкал.

Работы по вывозу бытовых отходов велись с 2021 по 2022 год, было убрано более 12 тысяч кубометров мусора, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

В нынешнем году подрядчик ООО «БХК-Восток» провел техническую рекультивацию нарушенных земель, то есть, восстановили территорию для дальнейшего ее использования по назначению. В этом случае для нормального роста и развития древесно-кустарниковых растений.

«Работа происходила в три этапа. Первый этап – уборка мусора, который был вывезен на специализированный объект в Заиграево. Второй этап – рекультивация - выравнивание ландшафта, завоз плодородной почвы и заполнение карьера торфом. На подготовленном и прикатанном участке мы произвели посев травосмеси. Окончательным этапом стала высадка сеянцев кедра трехлетнего возраста», - пояснил Михаил Лошкарев, директор ООО «БХК-Восток».

Для ускорения восстановления лесного массива на площади 2,1 гектара  высажено 7 612 сеянцев сосны кедровой сибирской, за которыми в течение трех лет будет производиться наблюдение и агроуход.

Фото: РАЛХ

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