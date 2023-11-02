В Улан-Удэ произошло тройное ДТП

В Улан-Удэ накануне вечером в 23:20 в районе «Саян» произошло тройное ДТП, сообщили «Номеру один» в республиканской ГИБДД.Двадцатилетний водитель «Тойота Марк 2» в районе дома 26А по ул. Терешковой совершил столкновение с «Инфинити» под управлением 22-летней женщины. После этого «марковник» налетел на «Тойоту Калдина», стоявшую на стоянке.В результате происшествия водитель «Тойоты Марк 2» и его два пассажира в возрасте 19 и 20 лет получили травмы. Также травмы получила водитель автомашины «Инфинити».Все пострадавшие осмотрены медицинскими работниками и отправлены домой. Все водители были трезвыми. Виновника ДТП определяют.Фото: «Номер один»