Общество 02.11.2023 в 15:37

В Улан-Удэ тратят миллионы рублей на охрану пустых бараков

Деньги из бюджета выделяются каждый год

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Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ тратят миллионы рублей на охрану пустых бараков

В Улан-Удэ в 2024 году на социальные выплаты жителям аварийного дома по ул. Воронежская, 3 из городского бюджета выделят 18,8 млн рублей. Еще три миллиона уйдет на охрану пустых аварийных бараков, которые пока не снесли.

Напомним, 17 апреля мэрия Улан-Удэ приняла решение выселить из дома по улице Воронежской, 3 всех его жильцов, а это более 200 человек. Такое решение чиновники объяснили тем, что здание может рухнуть в любой момент. Новое жилье люди должны были найти самостоятельно и съехать до 2 мая.

Мэрия пообещала людям помощь в оплате аренды нового жилья и с переездом.

На следующий год в бюджете Улан-Удэ уже предусмотрели средства на соцвыплаты жильцам – 18,8 млн руб.

Помимо этого, еще три миллиона потратят на огораживание, охрану, установку сигнализаций на аварийных бараках. Это делается из соображений безопасности – в заброшенных нежилых домах любят собираться подростки, что небезопасно для них, ведь там в любой момент могут обвалиться полы или крыша. Так, в аварийном доме по ул.Терешковой, 19 уже был случай гибели человека.

В июле «Номер один» сообщал о том, что администрация Октябрьского района наняла охрану для гниющего барака на Терешковой, 19. Этот дом был признан аварийным в 2015 году.


Фото: "Номер один"

 

Теги
аварийное жилье соцвыплаты бюджет охрана

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