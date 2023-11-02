Общество 02.11.2023 в 15:47

Горсовет Улан-Удэ распределяет бюджетные деньги на 2024 год

О планируемых расходах депутатам доложили руководители районных администраций

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Текст: "Номер один"
Горсовет Улан-Удэ распределяет бюджетные деньги на 2024 год

Сегодня, 2 ноября, прошло заседание комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету городского совета депутатов. Народные избранники заслушали руководителей администраций Железнодорожного, Советского и Октябрьского районов.

Руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов сообщил, что на сегодняшний день остается открытым вопрос по финансированию и обслуживанию площадок, которые построены в рамках программы «1000 дворов». На территории Железнодорожного района по этой программе построено семь площадок, на их обслуживание нужно 1,5 млн рублей.

- Площадки пока не переданы на баланс района, но с 1 января мы обязаны их обслуживать. Нужно еженедельно подтягивать болты, проводить осмотр, ухаживать за насаждениями, проводить санитарную уборку, - отметил Николай Попов.

Средства нужны и самой администрации – на замену техники и ремонт конференц-зала.

В Советском районе деньги также нужны на текущий ремонт в здании администрации, покупку новой техники для сотрудников, необходима замена мини-АТС.

- В следующем году нужно обслуживать 52 детские площадки. На 1 площадку в среднем приходится 1000 рублей в месяц. Суммы нужно увеличивать, потому что работы выполняются в недостаточном объеме и качестве, - подчеркнул руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.

Также руководитель администрации сообщил, что неплохо было бы в 2024 году отремонтировать ограждение Горсада – на это требуется 12 млн рублей.

33 млн рублей необходимо на ремонт бывшего здания амбулатории по ул. Талалихина – там собираются открыть филиал ДК «Авиатор» для жителей мкр. Солдатский, Исток, СОНТ «Судостроитель».

Руководитель администрации Октябрьского района Андрей Муравьев рассказал о проблеме, которая есть во всех трех районах города – множестве самовольно установленных объектов (гаражи, киоски)

- 350 тысяч рублей в 2024 году нужно на демонтаж самовольно возведенных объектов – киосков и гаражей. Демонтаж одного гаража обходится от 8 до 10 тысяч рублей, - сообщил руководитель администрации.

Николай Попов подтвердил – только в Железнодорожном районе из 7000 установленных гаражей почти четверть бесхозные.

- Сегодня мы заслушали трех глав администраций Улан-Удэ по вопросу ассигнований на 2024-2026 гг. В первом чтении бюджета запросы на ассигнования от администраций пока выше наших текущих возможностей, ко второму чтению с учетом поправок от Народного Хурала мы сможем выделить больше средств администрациям, - подытожил председатель комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету Дмитрий Путилин.

 
Фото: "Номер один"

 

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