Общество 02.11.2023 в 16:14

Большинство расселяемых жителей центра Улан-Удэ хотят получить равнозначное жилье

Такие данные озвучили в Минстрое Бурятии
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Текст: Андрей Константинов
Большинство расселяемых жителей центра Улан-Удэ хотят получить равнозначное жилье
Большинство жителей центра Улан-Удэ, которых будут расселять, рассчитывают получить жилье, равнозначное по площади их сегодняшним квартирам. При этом они хотят остаться жить в центральной части города, сообщили в министерстве строительства Бурятии.

Накануне Управление комплексного развития территорий (КРТ) провели встречу с жителями аварийных домов, которых будут расселять. Таких домов в границах будущей застройки 33. Горожанам рассказали, что они могут выбрать три способа переселения.

Первый - получить денежную компенсацию взамен своих квартир. Процедура будет выглядеть следующим образом.

«Необходимо будет привлечь независимую компанию, которая имеет лицензию. Фирма оценит, сколько стоит квартира, сколько стоят места общего пользования, то есть коридоры, кухни и прочее. Плюс оценивается земельный участок и взамен предоставляется денежная компенсация», - рассказал начальник Управления комплексного развития территорий Зана Тумуров.

Второй способ - предоставление жилья такой же квадратуры. Как говорят в Минстрое, при этом площадь новой квартиры может выйти даже больше за счёт нежилых помещений. Именно этот вариант больше подходит многим жителям.

«Сейчас я живу в коммуналке, 14 квадратов комната. У меня печное отопление, все удобства во дворе. Взамен своей квартиры я бы хотел получить равнозначное жилье. Единственное условие - остаться жить в центре города», - говорит один из жителей аварийного дома.

И третий вариант – покупка большей по площади и более дорогой недвижимости с доплатой, в том числе за счет жилищных субсидий, социальных выплат и материнского капитала.

«Окончательный выбор в пользу того или иного способа переселения граждане сделают, когда будет определен застройщик. Сразу после того, как фирма выиграет торги, начнется разработка проекта планировки будущего квартала. Сейчас старая застройка занимает порядка 35 тысяч квадратов. По планам, на их месте будет возведено почти 200 тысяч квадратных метров жилья, а также школа, детские сады, межвузовский кампус, национальный музей и театр «Байкал», - сообщили в Минстрое.

Имя застройщика, который приступит к строительству нового квартала, станет известно уже 14 ноября.

Фото: Минстрой Бурятии
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