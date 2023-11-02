Общество 02.11.2023 в 16:39

В Бурятии в график перечисления пенсий внесены небольшие коррективы

Выплату пенсий через банки за нерабочий день 6 ноября произведут досрочно  
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии в график перечисления пенсий внесены небольшие коррективы
В Бурятии начале ноября в графике перечисления пенсий внесены небольшие коррективы. За нерабочий день, 6 ноября, выплата пенсий через кредитные учреждения будет произведена 3 ноября.

Получателям через «Почту России» выплата пенсии за 4, 5 и 6 ноября также будет осуществлена раньше установленной даты доставки, сообщила пресс-служба республиканского  отделения CФР.  

Помимо пенсий, ОСФР  по Бурятии досрочно перечислит 3 ноября ежемесячную выплату на детей до 3 лет из средств материнского капитала. По графику она выплачивается 5-го числа ежемесячно.  

По графику 3 ноября  будут произведены за октябрь следующие выплаты:

- единое пособие на детей до 17 лет и женщинам, вставшим на учет  в ранние сроки беременности;

- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам;

- ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет, рожденного до 1 января 2023 года.

- ежемесячная  выплата на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву.

До 8 ноября включительно ОСФР  по Республике Бурятия перечислит пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам за октябрь.

Напоминаем, что зачисление средств на банковские счета получателей производится в течение всего дня.  

Фото: egov-buryatia.ru

Теги
СФР пенсии график праздники

Все новости

Солист Бурятского театра оперы и балета стал заслуженным артистом республики
02.11.2023 в 16:52
В Бурятии в график перечисления пенсий внесены небольшие коррективы
02.11.2023 в 16:39
Большинство расселяемых жителей центра Улан-Удэ хотят получить равнозначное жилье
02.11.2023 в 16:14
Горсовет Улан-Удэ распределяет бюджетные деньги на 2024 год
02.11.2023 в 15:47
В Улан-Удэ тратят миллионы рублей на охрану пустых бараков
02.11.2023 в 15:37
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
02.11.2023 в 15:29
В Бурятии на месте свалки посадили кедровый лес
02.11.2023 в 15:12
В Бурятии проведут акцию «Нет ненависти и вражде!»
02.11.2023 в 14:50
Lonely Planet: Монголия - одна из лучших стран для путешествий
02.11.2023 в 14:01
В Улан-Удэ бабушка отфутболила «заместителя прокурора Бурятии»
02.11.2023 в 13:57
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 ноября

Читайте также
Солист Бурятского театра оперы и балета стал заслуженным артистом республики
Торжественная церемония награждения Вячеслава Намжилона прошла 1 ноября после показа спектакля «Ромео и Джульетта»
02.11.2023 в 16:52
Большинство расселяемых жителей центра Улан-Удэ хотят получить равнозначное жилье
Такие данные озвучили в Минстрое Бурятии
02.11.2023 в 16:14
Горсовет Улан-Удэ распределяет бюджетные деньги на 2024 год

О планируемых расходах депутатам доложили руководители районных администраций

02.11.2023 в 15:47
В Улан-Удэ тратят миллионы рублей на охрану пустых бараков

Деньги из бюджета выделяются каждый год

02.11.2023 в 15:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru