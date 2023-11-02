В Бурятии в график перечисления пенсий внесены небольшие коррективы

В Бурятии начале ноября в графике перечисления пенсий внесены небольшие коррективы. За нерабочий день, 6 ноября, выплата пенсий через кредитные учреждения будет произведена 3 ноября.Получателям через «Почту России» выплата пенсии за 4, 5 и 6 ноября также будет осуществлена раньше установленной даты доставки, сообщила пресс-служба республиканского отделения CФР.Помимо пенсий, ОСФР по Бурятии досрочно перечислит 3 ноября ежемесячную выплату на детей до 3 лет из средств материнского капитала. По графику она выплачивается 5-го числа ежемесячно.По графику 3 ноября будут произведены за октябрь следующие выплаты:- единое пособие на детей до 17 лет и женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам;- ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет, рожденного до 1 января 2023 года.- ежемесячная выплата на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву.До 8 ноября включительно ОСФР по Республике Бурятия перечислит пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам за октябрь.Напоминаем, что зачисление средств на банковские счета получателей производится в течение всего дня.Фото: egov-buryatia.ru