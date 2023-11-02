Общество 02.11.2023 в 17:34
«Оценил кефир и научился закупаться на 2 тысячи»
Подростка-мажора отправили на перевоспитание в многодетную семью в Сибирь
Текст: Номер один
Семнадцатилетний Никита Лесняк приехал в Новосибирск из Ставрополя в рамках телепроекта «Чадо из ада». По задумке продюсеров, подростков из обеспеченных семей отправляют на перевоспитание к чужим людям. Так Никита попал в многодетную семью Путинцевых. Что из этого получилось - в материале КП-Новосибирск.
«Какой хороший мальчик»
Ирина и Владимир Путинцевы живут в Родниках, вместе воспитывают пятерых детей. Старшему сыну Илье 19 лет, самому младшему - 4 года. Владимир Путинцев - военный пенсионер, а Ирина - домохозяйка. Семья изучает историю своих предков, здесь чтут русские традиции, увлекаются фольклором. Почти все дети учатся в музыкальной школе и занимаются спортом.
Шоу снимали в октябре 2022 года, но в эфир оно вышло только сейчас. О том, как мальчик из крутой семьи попал к обычным, но правильным родителям, рассказала мама Ирина.
- Я не смотрю телевизор, и, когда нам позвонили и предложили поучаствовать в шоу, я даже не поняла, что это за телеканал и передача. Попросила время подумать. Сын Илья посмотрел, сказал, что молодежь такое смотрит и для нас это будет интересный опыт, - рассказала КП-Новосибирск Ирина Путинцева, многодетная мама.
Как говорит Ирина, она очень переживала, ведь до последнего не было известно, кто приедет к ним в гости, как сложатся отношения с новичком. Боялась не справиться с перевоспитанием.
- Меня беспокоило, что у нас маленькая квартира, стеснялась показать наш быт. А потом подумала, что так живет пол-Новосибирска - и ничего страшного, - говорит женщина. - Когда Никита перешагнул порог нашей квартиры, я подумала: «Какой хороший мальчик». Он очень симпатичный и похож на нашего Илью.
В кадре – не ел, за кадром -уплетал за обе щеки
Съемки длились четыре дня. Никита сразу же стал показывать свои мажорские замашки. Например, пытался завладеть кроватью своих временных родителей.
- Я была готова согласиться. Мне стало его как-то жалко, потому что я к нему относилась как мама. Никита преодолел такой путь… Приехал к нам из теплого края, постоянно мерз. Хотелось его обогреть, но Владимир, мой муж, был непреклонен и не разрешил. Сказал: «Вот дети наши посмотрят и будут спрашивать, почему кому-то можно, а кому-то нельзя», - объясняет Ирина.
Семья Путинцевых подготовила для Никиты несколько испытаний. Например, подростку нужно было сходить в магазин вместе с Ильей и закупить продуктов на 2 тысячи рублей, съездить на дачу и сделать уроки с младшими.
- Мы с Никитой быстро подружились, много общались. Потом сложно было повторять вопросы перед камерой. Сам парнишка с нашим Ильей сильно сдружился, - улыбается многодетная мама.
Как говорит Ирина, парню приходилось подстраиваться под их темп жизни: семья большая, поэтому распорядок дня держится на четком расписании. Но Никита справился. Единственное, к чему открыто проявлял недовольство, - еда.
- Если честно, за кадром он ел все. Никите понравились куриные котлетки, грибной суп. Под конец он вообще привык, а еще оценил кефир со злаками, - вспоминает женщина. - Так что перед камерой нос воротил, а за кадром уплетал все за обе щеки.
Под конец Никита стал для семьи Путинцевых шестым ребенком. Несмотря на то, что съемки закончились, парень до сих пор общается со своим телебратом Ильей. Парень скидывает свои фотографии и хочет приехать в гости.
Никита (на фото справа) приехал в многодетную семью. Фото: скриншот из видео телеканала/Жанна Умирова
«Какой хороший мальчик»
Ирина и Владимир Путинцевы живут в Родниках, вместе воспитывают пятерых детей. Старшему сыну Илье 19 лет, самому младшему - 4 года. Владимир Путинцев - военный пенсионер, а Ирина - домохозяйка. Семья изучает историю своих предков, здесь чтут русские традиции, увлекаются фольклором. Почти все дети учатся в музыкальной школе и занимаются спортом.
Шоу снимали в октябре 2022 года, но в эфир оно вышло только сейчас. О том, как мальчик из крутой семьи попал к обычным, но правильным родителям, рассказала мама Ирина.
- Я не смотрю телевизор, и, когда нам позвонили и предложили поучаствовать в шоу, я даже не поняла, что это за телеканал и передача. Попросила время подумать. Сын Илья посмотрел, сказал, что молодежь такое смотрит и для нас это будет интересный опыт, - рассказала КП-Новосибирск Ирина Путинцева, многодетная мама.
Как говорит Ирина, она очень переживала, ведь до последнего не было известно, кто приедет к ним в гости, как сложатся отношения с новичком. Боялась не справиться с перевоспитанием.
- Меня беспокоило, что у нас маленькая квартира, стеснялась показать наш быт. А потом подумала, что так живет пол-Новосибирска - и ничего страшного, - говорит женщина. - Когда Никита перешагнул порог нашей квартиры, я подумала: «Какой хороший мальчик». Он очень симпатичный и похож на нашего Илью.
В кадре – не ел, за кадром -уплетал за обе щеки
Съемки длились четыре дня. Никита сразу же стал показывать свои мажорские замашки. Например, пытался завладеть кроватью своих временных родителей.
- Я была готова согласиться. Мне стало его как-то жалко, потому что я к нему относилась как мама. Никита преодолел такой путь… Приехал к нам из теплого края, постоянно мерз. Хотелось его обогреть, но Владимир, мой муж, был непреклонен и не разрешил. Сказал: «Вот дети наши посмотрят и будут спрашивать, почему кому-то можно, а кому-то нельзя», - объясняет Ирина.
Семья Путинцевых подготовила для Никиты несколько испытаний. Например, подростку нужно было сходить в магазин вместе с Ильей и закупить продуктов на 2 тысячи рублей, съездить на дачу и сделать уроки с младшими.
- Мы с Никитой быстро подружились, много общались. Потом сложно было повторять вопросы перед камерой. Сам парнишка с нашим Ильей сильно сдружился, - улыбается многодетная мама.
Как говорит Ирина, парню приходилось подстраиваться под их темп жизни: семья большая, поэтому распорядок дня держится на четком расписании. Но Никита справился. Единственное, к чему открыто проявлял недовольство, - еда.
- Если честно, за кадром он ел все. Никите понравились куриные котлетки, грибной суп. Под конец он вообще привык, а еще оценил кефир со злаками, - вспоминает женщина. - Так что перед камерой нос воротил, а за кадром уплетал все за обе щеки.
Под конец Никита стал для семьи Путинцевых шестым ребенком. Несмотря на то, что съемки закончились, парень до сих пор общается со своим телебратом Ильей. Парень скидывает свои фотографии и хочет приехать в гости.
Никита (на фото справа) приехал в многодетную семью. Фото: скриншот из видео телеканала/Жанна Умирова