Улан-Удэ купит двух «Богатырей»

«Мы подготовили проектно-сметную документацию, определили источники финансирования. Цена вопроса — 89 млн рублей. Спасибо правительству республики и главе Бурятии Алексею Цыденову за поддержку. К обновлению смотровых канав приступим в следующем году. И тогда ремонт трамваев будет обеспечен», - сказал градоначальник.





В следующем году власти Улан-Удэ приобретут два двухсекционных трамвая «Богатырь» с увеличенной вместимостью — на 193 места. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Игорь Шутенков.«Уже привычный для горожан «Львенок» рассчитан на 155 мест. Перед тем, как привезти «Львят», мы провели всю подготовительную работу — расширили посадочные площадки, отремонтировали 10 км путей, обучили слесарей и водителей. А «Богатыри» — это практически те же «Львята», только большие. С ними трамваи в городе станут еще более доступными, а поездки горожан комфортнее», - сообщил мэр во время посещения МУП «Управление трамвая», которому в этом году исполняется 65 лет.Как рассказал Игорь Шутенков, на предприятии требуется провести капитальный ремонт смотровых канав в цехе техобслуживания.По словам мэра, также необходимо заменить три силовых трансформатора на тяговой подстанции №1, которая обслуживает центр города и Элеватор, и от них зависит электрификация трамваев. Они физически изношены и, если выйдут из строя, то это парализует движение трамваев по всему городу. Поэтому на следующий год заложено финансирование в размере 10,5 млн рублей на их замену.«Вагоны, их ремонт, электричество — эти вопросы решаем. Но без коллектива толку не будет. Тех людей, которые своими руками, каждый день, каждую ночь готовят трамвай, чтобы он рано утром вышел на маршрут, возил наших пассажиров. Водители, кондуктора, слесари, инженерный состав. Золотые люди», - отметил Игорь Шутенков.Фото: мэрия Улан-Удэ