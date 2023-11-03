Когда от крана башню сносит

В Улан-Удэ судебные приставы восстановили права индивидуального предпринимателя, взыскав в его пользу со строительной компании задолженность за аренду башенного крана. Как выяснилось, во время судебного заседания, техника должна была использоваться при строительстве школы, сообщили в республиканском управлении ФССП.Застройщик задолжал арендную плату за три месяца. По решению суда за неисполнение договорных обязательств с учетом размера арендной платы, затрат на доставку и ремонт техники, неустойки и судебных расходов строительная компания должна была выплатить индивидуальному предпринимателю 890 тыс рублей. Исполнительный лист был направлен в службу судебных приставов Республики Бурятия для принудительного исполнения.После установки имущественного положения должника судебный пристав-исполнитель вынес запрет на проведение регистрационных действий в отношении десяти транспортных средств, принадлежавших строительной компании, и наложил арест на денежные средства, находящиеся на счетах в банках. Вся сумма долга была взыскана, денежные средства перечислены на расчетный счет предпринимателя. Поскольку в сроки для добровольной оплаты задолженности ответчик решение суда не исполнил, ему пришлось выплатить исполнительский сбор, который составил 46 тыс рублей.Фото: «Номер один»