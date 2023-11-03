В Улан-Удэ сотрудники угрозыска задержали «женского» воришку из Тунки

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в имущественных преступлениях на территории города. Злоумышленник родом из Тункинского района, ему 26 лет. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, сообщили в МВД по Бурятии.Полицейские установили, что в сентябре молодой человек в кафе познакомился с девушкой и для дальнейшего совместного отдыха пригласил ее в гостиницу, где арендовал номер. Наутро после употребления спиртных напитков он снял со спящей собутыльницы золотые цепочку, серьги и покинул помещение. Ювелирные изделия подозреваемый продал на одном из рынков города.В начале октября также в питейном заведении он завязал общение с 41-летней посетительницей. Злоумышленник рассказал ей выдуманную историю о том, что у него в Улан-Удэ сгорела квартира со всеми личными документами. Сам же он, якобы, недавно приехал из другого региона, где выполнял воинский долг.Проникшись сочувствием к новому знакомому, горожанка по просьбе афериста пустила его на пару дней к себе домой, где проживает с несовершеннолетними детьми. Женщина обеспечила его не только ночлегом, но и едой и, кроме того, давала денег взаймы.Спустя неделю подозреваемый, в очередной раз попросив средства в долг (общая сумма которых приблизилась к 20 тыс рублей), в прихожей вынул из кармана пиджака отлучившейся потерпевшей оставшиеся 10 тыс рублей и скрылся. Больше на связь с приютившей его горожанкой он не вышел.В содеянном нигде не работающий злоумышленник признался полицейским. Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.Фото: pixabay.com