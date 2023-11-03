Общество 03.11.2023 в 12:59

В Улан-Удэ сотрудники угрозыска задержали «женского» воришку из Тунки

В питейных заведениях он знакомился с дамами, чтобы их очаровать и обворовать
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ сотрудники угрозыска задержали «женского» воришку из Тунки
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в имущественных преступлениях на территории города. Злоумышленник родом из Тункинского района, ему 26 лет. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, сообщили в МВД по Бурятии.

Полицейские установили, что в сентябре молодой человек в кафе познакомился с девушкой и для дальнейшего совместного отдыха пригласил ее в гостиницу, где арендовал номер. Наутро после употребления спиртных напитков он снял со спящей собутыльницы золотые цепочку, серьги и покинул помещение. Ювелирные изделия подозреваемый продал на одном из рынков города.

В начале октября также в питейном заведении он завязал общение с 41-летней посетительницей. Злоумышленник рассказал ей выдуманную историю о том, что у него в Улан-Удэ сгорела квартира со всеми личными документами. Сам же он, якобы, недавно приехал из другого региона, где выполнял воинский долг.

Проникшись сочувствием к новому знакомому, горожанка по просьбе афериста пустила его на пару дней к себе домой, где проживает с несовершеннолетними детьми. Женщина обеспечила его не только ночлегом, но и едой и, кроме того, давала денег взаймы.

Спустя неделю подозреваемый, в очередной раз попросив средства в долг (общая сумма которых приблизилась к 20 тыс рублей), в прихожей вынул из кармана пиджака отлучившейся потерпевшей оставшиеся 10 тыс рублей и скрылся. Больше на связь с приютившей его горожанкой он не вышел.  

В содеянном нигде не работающий злоумышленник признался полицейским. Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Фото: pixabay.com
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преступность кражи задержание

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