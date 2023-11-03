В Бурятии бесплатную реабилитацию прошли 1200 детей

В трех отделениях Детской республиканской клинической больницы за девять месяцев 2023 года 1200 детей со всей Бурятии прошли бесплатную реабилитацию. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, запустить специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, выделив на нее не менее 100 млрд рублей, в июне 2021 года поручил президент России Владимир Путин.Два отделения ДРКБ в Улан-Удэ и одно в Прибайкальском районе в прошлом году были оснащены высокотехнологичным цифровым оборудованием. 99 новейших аппаратов общей стоимостью 86 млн рублей были закуплены в рамках президентского федерального проекта.В декабре 2022 года в трех отделениях Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) в Бурятии запустили программу реабилитации.Заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы по организационно-методической работе Мария Балдандоржиева отметила высокое качество медицинского оборудования.- Оборудование стало автоматизированным, расширился его функционал. Появилось много аппаратов с функцией биологически обратной связи. Данные аппараты являются уникальными для нашего региона, в других медицинских учреждениях республики они не представлены, - подчеркнула заместитель главного врача ДРКБ.Федеральная программа позволяет проводить восстановление детей на современном уровне. Это качественно улучшило условия круглосуточного пребывания юных пациентов, требующих постоянного сопровождения.Жительница села Усть-Кяхта Анна, чей ребенок пострадал в ДТП, рассказывает, какого прогресса двигательной активности достиг ее сын благодаря реабилитации при помощи нового оборудования.- 28 июля мой сын попал в дорожно-транспортное происшествие, получил закрытые переломы бедра и голени. До 8 сентября был в гипсе. Сначала мы разрабатывали ногу самостоятельно, но потом узнали о том, что в Улан-Удэ есть такое отделение реабилитации. Мы занимается здесь при помощи тренажеров, оборудования, проходим массажи и лечебную физкультуру. Улучшение есть, наблюдается положительная динамика. Мой сын уже намного лучше стал ходить, - делится мама пациента.В отделениях реабилитации приоритет отдается детям с неврологической патологией, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы, соматическими заболеваниями и особенно после хирургического вмешательства. Цель - своевременное использование того периода заболевания, когда можно максимально эффективно провести мероприятия для восстановления функций органов и систем у ребенка.Ранее президент заявил, что специальная программа по развитию системы медицинской реабилитации будет рассчитана до 2026 года включительно.Фото: пресс-служба правительства Бурятии