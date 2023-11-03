Общество 03.11.2023 в 14:49

«Сын плакал, а его били»

Новосибирский школьник попал в больницу после тренировки по боксу

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Текст: Номер один
«Сын плакал, а его били»
Десятилетний мальчик из Новосибирска попал в больницу после тренировки по боксу в одном из спортивных центров Ленинского района. Как рассказала мама мальчика сын пошел на тренировку. Там и произошел конфликт между тренером и ребенком: со слов сибирячки, его причина - школьник вовремя не поприветствовал наставника.

- Сын рассказал, что видел тренера, но не успел протянуть ему руку. Они пересеклись взглядами и тот сказал: «Ты ничего не хочешь мне сказать?». Сын сказал: «Здравствуйте». Тренеру это не понравилось, - рассказала КП-Новосибирск Кристина, мама мальчика.

Дальше, со слов сибирячки, ситуация развивалась так:

- У моего сына начались спарринги с другими детьми. После второго или третьего раунда он уже плакал, но тренер его спарринг-партнеров не останавливал. Я узнала об этом, когда ребенок вернулся с тренировки. Увидела, что у него все уши синие, спросила, как так произошло? Он и рассказал, - говорит сибирячка.


Возмущенная мама стала разбираться в ситуации:

- Я написала тренеру и спросила: «Это нормальные меры по воспитанию?». На что он сказал, что да, это норма, и такого отношения к себе не позволит. Сказал, что это обычный тренировочный процесс , и мой сын - не первый и не последний, кто получает. Добавил еще, что никакой неприязни у него к ребенку нет, и чтобы я не забывала, каким видом спорта сын занимается, - пересказывает диалог с тренером Кристина.

Вот только «получил» ребенок серьезную травму: врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ребенок пролежал неделю в больнице. В итоге его мама написала заявление в полицию.

- Пока на бокс сын не хочет возвращаться. С ним сейчас будет работать спортивный психолог, и потом будем решать, в какой спорт уходить ребенку, - подытожила Кристина.

В самой же спортивной школе от комментариев отказались.

Фото: предоставлено Кристиной
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бокс ребенок ситуация

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