Общество 03.11.2023 в 14:49
«Сын плакал, а его били»
Новосибирский школьник попал в больницу после тренировки по боксу
Текст: Номер один
Десятилетний мальчик из Новосибирска попал в больницу после тренировки по боксу в одном из спортивных центров Ленинского района. Как рассказала мама мальчика сын пошел на тренировку. Там и произошел конфликт между тренером и ребенком: со слов сибирячки, его причина - школьник вовремя не поприветствовал наставника.
- Сын рассказал, что видел тренера, но не успел протянуть ему руку. Они пересеклись взглядами и тот сказал: «Ты ничего не хочешь мне сказать?». Сын сказал: «Здравствуйте». Тренеру это не понравилось, - рассказала КП-Новосибирск Кристина, мама мальчика.
Дальше, со слов сибирячки, ситуация развивалась так:
- У моего сына начались спарринги с другими детьми. После второго или третьего раунда он уже плакал, но тренер его спарринг-партнеров не останавливал. Я узнала об этом, когда ребенок вернулся с тренировки. Увидела, что у него все уши синие, спросила, как так произошло? Он и рассказал, - говорит сибирячка.
Возмущенная мама стала разбираться в ситуации:
- Я написала тренеру и спросила: «Это нормальные меры по воспитанию?». На что он сказал, что да, это норма, и такого отношения к себе не позволит. Сказал, что это обычный тренировочный процесс , и мой сын - не первый и не последний, кто получает. Добавил еще, что никакой неприязни у него к ребенку нет, и чтобы я не забывала, каким видом спорта сын занимается, - пересказывает диалог с тренером Кристина.
Вот только «получил» ребенок серьезную травму: врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ребенок пролежал неделю в больнице. В итоге его мама написала заявление в полицию.
- Пока на бокс сын не хочет возвращаться. С ним сейчас будет работать спортивный психолог, и потом будем решать, в какой спорт уходить ребенку, - подытожила Кристина.
В самой же спортивной школе от комментариев отказались.
Фото: предоставлено Кристиной
- Сын рассказал, что видел тренера, но не успел протянуть ему руку. Они пересеклись взглядами и тот сказал: «Ты ничего не хочешь мне сказать?». Сын сказал: «Здравствуйте». Тренеру это не понравилось, - рассказала КП-Новосибирск Кристина, мама мальчика.
Дальше, со слов сибирячки, ситуация развивалась так:
- У моего сына начались спарринги с другими детьми. После второго или третьего раунда он уже плакал, но тренер его спарринг-партнеров не останавливал. Я узнала об этом, когда ребенок вернулся с тренировки. Увидела, что у него все уши синие, спросила, как так произошло? Он и рассказал, - говорит сибирячка.
Возмущенная мама стала разбираться в ситуации:
- Я написала тренеру и спросила: «Это нормальные меры по воспитанию?». На что он сказал, что да, это норма, и такого отношения к себе не позволит. Сказал, что это обычный тренировочный процесс , и мой сын - не первый и не последний, кто получает. Добавил еще, что никакой неприязни у него к ребенку нет, и чтобы я не забывала, каким видом спорта сын занимается, - пересказывает диалог с тренером Кристина.
Вот только «получил» ребенок серьезную травму: врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ребенок пролежал неделю в больнице. В итоге его мама написала заявление в полицию.
- Пока на бокс сын не хочет возвращаться. С ним сейчас будет работать спортивный психолог, и потом будем решать, в какой спорт уходить ребенку, - подытожила Кристина.
В самой же спортивной школе от комментариев отказались.
Фото: предоставлено Кристиной