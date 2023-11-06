Альпинисты из Бурятии установили флаги республики сразу на двух пиках Таджикистана

Минувшим летом три жителя республики - Баир Будаев, Евгений Токарев и Арюна Каркунова - побывали на пиках Коммунизма и Корженевской. Высота обоих гор – свыше 7000 метров. Там отважные покорители столкнулись с суровыми испытаниями – едва не угодили под снежные массы, чуть не сорвались с обрыва, но все-таки смогли водрузить флаги Бурятии на обе вершины в честь ее 100-летия. Наши земляки подробно рассказали, как проходили их захватывающие приключения.Баир Будаев и Евгений Токарев – опытные гиды, которые помогают новичкам покорять горные хребты. Заядлые путешественники, за плечами которых не один пик, сделали восхождение в горы своей профессией пять лет назад. Для Арюны Каркуновой горы и путешествия – это хобби, без которого она уже не представляет свою жизнь.- В честь столетия республики я запланировала восхождение на пик Евгении Корженевской высотой 7105 метров и пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма) высотой 7495 метров, которые находятся в Таджикистане. Моей целью была популяризация Бурятии и поднятие флага нашей республики на этих вершинах, - говорит Арюна.С февраля Арюна начала готовиться к большому и опасному путешествию. Три раза в неделю она занималась в тренажерном зале, столько же плавала кролем по два километра, а в последний месяц перед отправкой в горы поднималась и спускалась пешком на 12-й этаж.Помимо хорошей физподготовки и выносливости для восхождений пришлось потратиться, поскольку поход в горы - весьма затратное мероприятие и стоит более 500 тыс. рублей.Те, кому могут позволить финансы, оплачивают поездку и закупают обмундирование на свои средства. Арюна же искала спонсоров и ей удалось собрать всю сумму. Для восхождения нашей землячке нужно было купить новое снаряжение: пуховый спальник на -40, куртку-пуховку и высотные ботинки.- Все это стоит очень дорого, одни высотные ботинки более 100 тыс. рублей, спальник и пуховка не сильно дешевле, - отмечает Арюна.Тому, кто хочет взобраться на вершину, придется нести на себе тяжелый рюкзак. Разумеется, можно нанять носильщиков, но это потребует дополнительных расходов.- Мой рюкзак весил 20 кг, хотя я брала только личные вещи. Это были пуховка, ветрозащитные штаны, флисовые штаны, краги, перчатки, две пары теплых носков, шапка, ботинки, коврик, спальник, ледоруб, кошки, карабины, каска, термос, еда, аптечка, средства ухода и некоторые другие вещи, - перечисляет путешественница.В начале июля Арюна вылетела из Улан-Удэ в Москву, а оттуда в Душанбе. Баир и Евгений уже ждали Арюну в Таджикистане. Планировалось, что через несколько дней команда из Бурятии полетит на вертолете в горы к пику Корженевской, однако из-за непогоды полет отложили на пять дней и путешественники отправились в Фанские горы получать акклиматизацию.Фанские горы расположены на стыке двух хребтов Памиро-Алая — Заравшанского и Гиссарского, недалеко от знаменитого древнего экскурсионного города Самарканд. В итоге в Фанских горах они провели три дня.В горы команда из Бурятии прилетела на вертолете 10 июля в числе первой группы туристов сезона 2023 года. Баир и Евгений принялись за работу – мужчины расчищали лагерь от снега.- Мы убирали снег, возили камни, чтобы выложить ими дорожку. В базовом лагере Поляна Москвина установили огромный шатер, который стал столовой, он вмещал около 100 человек, - рассказывает Баир.Поляна Москвина расположена у слияния ледников Вальтера и Москвина и является отправной точкой для восхождения на пик Корженевской и пик Коммунизма.- В базовом лагере есть как современные туалеты, умывальники и душевые, так и старые, оставшиеся со времен СССР. Пользоваться можно и теми, и другими. Сливаются отходы в большую яму, - отмечает Баир.Вскоре Баир и Евгений отправились разведывать обстановку – мужчины маркировали тропу вешками и устанавливали веревки (веревки вешают на перила, за них цепляются альпинисты и туристы).В один из первых дней своего пребывания в горах мужчины установили палатку, однако внезапно начался сильный ветер, который помешал им спуститься вниз.- Ветер поднял ледяную крошку, а маски мы с собой не взяли, так как не планировали задерживаться надолго. Мы вышли из палатки, слегка навалились на нее спинами, чтобы ее не унесло, и развлекались тем, что звонили друзьям и знакомым. Около полудня ветер стих, мы закидали палатку снегом и быстро начали спускаться. Уже через полчаса снова начался сильный ветер, - вспоминают путешественники.В горах повсюду поджидают опасности. Так, когда наши земляки поднялись в горы и установили на леднике палатку, рядом с ней во льду внезапно образовалась трещина. А в один из дней обвалился склон.- Когда мы сидели в палатке в штурмовом лагере на высоте 6 300 метров, внезапно обвалился склон. Там, где висели веревки, все словно слизало. Повезло, что было начало сезона, туристов мало и на перилах в этот момент никого не было, - делится страшными воспоминаниями Евгений.Помимо этих неожиданностей, в горах случилась еще одна неприятность – лавина. В тот день двое мужчин разминулись. Баир отдыхал в палатке, а его напарник в это время в одиночестве спускался с горы. Пока Баир обедал, сошла лавина.- Ко мне в палатку забежал начальник лагеря Здравко и говорит, что Женю, возможно, накрыла лавина. Дозвониться до Евгения никто не мог. Я вскочил, оделся, побежал, взял аптечку. Бежал и думал только о том, чтобы он выжил. И вот бегу и понимаю, что забыл и лопату, и веревки, но все равно бежал. И когда добежал до площадки, увидел вдалеке фигуру в красном – это был Женя. Оказалось, что у него села рация, - рассказывает Баир о приключениях в горах.На штурм вершины троица из Бурятии выдвинулась 19 июля в пять утра. У Арюны, в отличие от мужчин, была недостаточная акклиматизация, лишь до высоты 5 600. Ей было тяжело дышать и поэтому она шла последней.- Ребята проложили путь к вершине в 13:45, я добралась до нее в 14:10. Мы подняли флаг Бурятии на пике Корженевской и начали спуск. В этот момент меня накрыла горная болезнь - мне стало все равно, как спущусь, я перестала чувствовать опасность и правильно оценивать обстановку. Женя сразу увидел, что походка у меня какая-то шаткая. При этом я не осознавала, что мне плохо. Для уменьшения симптомов острой горной болезни товарищи поставили мне «Декс». Я слышала, что это чудо-средство, но сил у меня не добавилось, вернулось только ощущение реальности происходящего. Включился разум, я поняла, что нахожусь в опасности, и попросила Баира привязать меня к себе. «Декс» действует максимум три часа. Когда я дошла до палатки, сил вообще не осталось, Баир помог мне снять всю систему и лечь в спальник, - рассказывает путешественница.Во время спуска к базовому лагерю Арюну чуть не накрыл огромный валун.- Когда мы поднимались на пик, еще перед сходом лавины, в одном месте бежал ручеек и там можно было спокойно пройти не замочив ноги. Когда мы шли обратно, это была уже бурная горная река. Я иду по колено в воде и вдруг Баир кричит: «Арюна, прыгай», и я поняла, что позади меня происходит что-то страшное. Я прыгнула, оглянулась назад и увидела, что там летел огромный валун, который мог упасть на то место, где я стояла, - говорит Арюна.В базовом лагере ребят из Бурятии поблагодарили за проложенный трек – дорога для последующих альпинистов была подготовлена.Помимо пика Корженевской, Арюна решила штурмовать и пик Коммунизма. 30 июля она вышла на маршрут к пику, но на третий день, спускаясь к плато, на высоте 6 800 метров Арюна сорвалась и пролетела примерно 20 метров.- Спускалась с напарницей со скал на палках, там был ледяной участок, и я вспомнила, что не наточила «кошки». Склон был крутой, я понимала, что не смогу его пройти. Надя обошла меня и начала делать ступени. Я стою жду, но вдруг внезапно оступилась и поехала вниз, палки остались на месте, а ледоруб лежал в рюкзаке. Я кричу: «Все, трындец!». Летела и думала, что набираю скорость, а «зарубиться» было непросто. По правилам надо тормозить ледорубом или палками. У меня не было под рукой ни того, ни другого, я начала цепляться руками. И вот я зацепилась, встала в трещину. Тут меня перевесил рюкзак и я снова полетела, уже вниз головой. Вскоре смогла перевернуться ногами вниз, а потом повернулась и на живот. Немного не долетела до большой трещины, Александр Семенов (еще один профессиональный гид-альпинист из Бурятии) стоял за мной, спрашивает, что болит, что сломала. Я говорю, что ничего не сломала. Потом он мне говорит: «Ну кто кричит «все, трындец!», надо кричать «срыв»», - рассказывает Арюна.Женщина решила отказаться от штурма вершины – после срыва Арюне было страшно.- Я отказалась от горы, поняв, что не готова к ней, - добавляет путешественница.Евгений и Баир успешно взошли на пик Коммунизма, где так же, как и на пике Корженевской, водрузили флаг Бурятии.Сейчас альпинисты строят планы на лето 2024 года – ребята собираются на пик Победы и мечтают однажды отправиться в Гималаи. Этими историями они поделились на встрече «Клуба путешественников», который проводит Федерация спортивного туризма Бурятии.Фото: предоставлено Арюной Каркуновой