В Улан-Удэ испекли пирог с картой России

В Улан-Удэ в честь Дня народного единства пекари АО «Бурятхлебпром» испекли большой пирог с картой Россией, сообщили в минсельхозпроде Бурятии.Размер пирога составляет 120 на 80 см, его украшает карта России с флагами всех субъектов федерации нашей страны. Помимо этого, создатели хлебопекарного творения украсили его кондитерскими цветами и колосками пшеницы.«Идея использовать карту России на пироге имеет свой подтекст. Хлеб – это символ единства и солидарности, который сопровождает нас на протяжении многих веков», - рассказывает пресс-секретарь минсельхоза Бурятии Арюна Цыбикова.Большой пирог отправлен в социальную столовую, которая находится при храме Святого Николая Чудотворца.Фото: минсельхозпрод Бурятии