Общество 03.11.2023 в 15:40

В Улан-Удэ испекли пирог с картой России

Мастера компании «Бурятхлебпром» выпекли шедевр размером 120х80 см
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Текст: Михаил Жапов
В Улан-Удэ испекли пирог с картой России
В Улан-Удэ в честь Дня народного единства пекари АО «Бурятхлебпром» испекли большой пирог с картой Россией, сообщили в минсельхозпроде Бурятии.

Размер пирога составляет 120 на 80 см, его украшает карта России с флагами всех субъектов федерации нашей страны. Помимо этого, создатели хлебопекарного творения украсили его кондитерскими цветами и колосками пшеницы.

«Идея использовать карту России на пироге имеет свой подтекст. Хлеб – это символ единства и солидарности, который сопровождает нас на протяжении многих веков», - рассказывает пресс-секретарь минсельхоза Бурятии Арюна Цыбикова.

Большой пирог отправлен в социальную столовую, которая находится при храме Святого Николая Чудотворца.


Фото: минсельхозпрод Бурятии
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