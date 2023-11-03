Ученые БГСХА снимают «кардиограмму» почвы

В пригороде Улан-Удэ на учебном полигоне «Сужа» Бурятской государственной сельхозакадемии преподаватели и студенты Института землеустройства, кадастров и мелиорации заложили новую систему автоматического мониторинга почвы, приобретенную в рамках реализации федеральной программы «Приоритет 2030. Дальний Восток». Разработка не имеет аналогов на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба БГСХА.«Современный уникальный новый прибор позволяет круглогодично определять характеристики почвы. Он разработан Институтом физического материаловедения (Улан-Удэ) и Институтом мониторинга климатических и экологических систем (Томск) по заказу БГСХА», - рассказывает Нимбу Балданов, директор Института землеустройства, кадастров и мелиорации.«Модель оптимальна по цене и качеству, надёжна и проста в эксплуатации. Гидротермические характеристики состояния почвы определяются через специальные датчики влажности и температурный зонд. Все части системы устанавливаются на разную глубину. Надземная часть состоит из небольшой солнечной батареи, которая позволяет устройству работать в автономном режиме. Данные передаются в Центр мониторинга посредством сотовой связи, также информация дублируется через компьютер. Периодичность передачи данных тоже можно настраивать. В нашем случае показатели будут передаваться дважды в день в течение года», - поясняет детали Александр Базаров, старший научный сотрудник лаборатории радиозондирования природных сред Института физического материаловедения СО РАН.Специалисты отмечают, что в условиях засушливого климата Бурятии, это выход на качественно новый уровень агропроизводства. Новая система актуальна для аграриев. В дистанционном режиме теперь можно мониторить большие посевные площади, оптимально управлять и прогнозировать - где, когда и сколько нужно полить, чтобы вырастить хороший урожай.Кроме того, результаты апробации инновационной системы мониторинга станут темами для научно-исследовательской деятельности, написания курсовых и дипломных работ.«Систему заложили с целью тестирования работы в условиях резко-континентального климата. По результатам будут даны рекомендации для сельхозтоваропроизводителей. При необходимости, оборудование можно усовершенствовать, удешевлять. К примеру, в нынешней модификации пять датчиков, которые закладываются на глубину 0,5 м через каждые 10 см. По итогам теста посмотрим, возможно, их количество можно сократить, соответственно удешевить систему в целом. Сейчас ее стоимость составляет около 200 тыс рублей», - отмечает он.Напомним, БГСХА вошла в программу «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты». Ожидается, что к 2030 году в России будет сформировано более 100 прогрессивных современных вузов – центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.Цель региональной программы «Приоритет 2030. Дальний Восток» – повысить доступность качественного высшего образования, способствовать трудоустройству выпускников, содействовать социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Университеты, получившие господдержку, смогут выйти на новый уровень и стать не только образовательными, но и научно-технологическими центрами Дальнего Востока. Сегодня в региональном треке программы «Приоритет 2030» принимают участие 12 дальневосточных вузов, в том числе Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова.Фото: bgsha.ru