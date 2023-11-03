Минсельхоз Бурятии сообщил о рекордных урожаях

По данным на 3 ноября во всех хозяйствах Бурятии обмолочено 70,2 тыс. га зерновых и зернобобовых культур или почти 99% от их общей площади. Валовой сбор в бункерном весе составил 148,8 тысяч тонн, что превышает прошлогодний уровень. Сейчас в хозяйствах полным ходом идёт работа по подработке зерна, после которой будут известны окончательные итоги уборочной кампании этого года, сообщает республиканский Минсельхоз.Уборка картофеля и овощей открытого грунта также успешно завершена. В сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП удалось собрать 32,1 тыс. тонн картофеля с площади 1,5 тыс. га. Это превышает прошлогодний уровень на 4,9 тыс. тонн, а средняя урожайность составила 210 ц/га - на 17,4 ц/га выше, чем в 2022 году.Овощные культуры открытого грунта также радуют урожаем. В сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП убраны овощи с площади 562 га. Валовой сбор составил 17,4 тыс. тонн, что превышает прошлогодний показатель на 3,3 тыс. тонн. Средняя урожайность овощей составила 310 ц/га, что на 25 ц/га выше, чем в предыдущем году.«Погодные условия в этом году были не типичные для республики, недостаток тепла сказался. Но в целом текущая ситуация по ключевым позициям отрасли растениеводства положительная. Валовой сбор этого года отличается за последние 10 лет. Это, прежде всего, заслуга аграриев, так как соблюдение технологии возделывания и техническое обновление вносит значительный вклад в формировании урожая» - рассказала о причинах высоких результатов начальник отдела растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Туяна Тодорхоева.Фото: «Номер один»