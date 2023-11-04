Жители Бурятии могут подать документы на сверку трудового стажа в Сбере

Байкальский банк ПАО Сбербанк и Социальный фонд России по Бурятии подписали соглашение, благодаря которому клиенты республики могут сверить трудовой стаж в офисах банка. Эта услуга предоставляется бесплатно.Суть соглашения проста: Сбербанк будет оказывать содействие в подготовке документов для назначения пенсии людям, чей выход на пенсию наступает с 2024 года.«Людям, которые в скором времени должны выйти на заслуженный отдых, необходимо сверить свой стаж. В рамках заключенного соглашения клиент может обращаться в любое отделение Сбербанка Республики Бурятия, предоставить базовый пакет документов, которые затем по защищенным каналам будут перенаправлены коллегам в социальный фонд России. На сегодня эта услуга абсолютно бесплатная, доступна во всех бурятских офисах Сбербанка», - рассказал Алексей Кузьмин.В свою очередь управляющий отделением Социального фонда России по республике Бурятия Климентий Шомоев объяснил важность заблаговременной работы по этому вопросу. Он отметил, что с 2002 года все пенсионные права в России начали формироваться автоматически, то есть не нужно собирать справки, так как все данные есть в информационных системах ведомства.Однако, жителям республики старше 1982 года рождения, у которых пенсионные права формировались не за счет страховых взносов, специалисты рекомендуют обратиться в Социальный фонд или в филиалы Сбера. Бывает, что для подтверждения стажа и заработка, требуется найти архивные документы или запросить их на предприятии, что тоже требует времени. Это нужно для того, чтобы стаж и пенсионные права человека учли в полном объеме и рассчитали размер пенсии.Соглашение, прежде всего, направлено на удобство клиентов. Если раньше для того, чтобы оформить документы к пенсии, жителям отдаленных поселков приходило ехать в райцентры республики, поскольку офисы Соцфонда, в основном, расположены там. Теперь все документы можно подать в отделениях Сбера, которые есть практически во всех населенных пунктах Бурятии.«По базе Социального фонда мы находим не всех людей, поэтому нашим сотрудникам приходится звонить, писать письма – это трудоемкая работа. А у Сбербанка есть колоссальная база и они могут оказать неоценимую помощь в поиске наших клиентов», — сказал Климентий Шомоев.Мужчинам 1961 и женщинам 1966 годов рождения — таких в республике около 9 тысяч человек — Сбер уже направил смс-сообщения. Уведомление на телефон пришло улан-удэнке Елене Синдеевой, и она обратилась в отделение Сбербанка на Авиазаводе.«Документы все приняли. Очень вежливый и предупредительный персонал, мне все понятно и быстро объяснили, какие нужны документы. Я очень благодарна Сбербанку за то, что он вызвался помочь социальному фонду и разгрузить его. Ведь не все люди здоровы и могут провести в фонде по полдня. Кто-то живет в отдаленных микрорайонах, вдобавок есть больные люди, которые не могут далеко выезжать. А здесь все очень удобно и в шаговой доступности от дома», — отметила Елена Синдеева.Николай Шелопугин, руководитель одного из офисов Сбербанка рассказал, как можно воспользоваться сервисом: «На терминалах электронной очереди в филиалах нужно выбрать талон “Выход на пенсию”. Затем трудовую книжку и справки с мест работы примут сотрудники банка. Они же смогут сориентировать жителей по вопросам, какие документы необходимы и, если понадобится, оказать содействие в восстановлении утраченных. В случае, если необходимо дослать еще какие-либо документы, с клиентом свяжется соцфонд».Он подчеркнул, что люди могут сразу же оформить себе пенсионную карту, по которой для получающих пенсию в Сбербанке есть преимущества.Отметим, жители Бурятии станут первыми в России, где реализована возможность подачи документов для сверки трудового стажа через офисы Сбера.Фото «Номер один»