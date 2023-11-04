Общество 04.11.2023 в 09:31

Жители Бурятии могут подать документы на сверку трудового стажа в Сбере

Эта услуга предоставляется бесплатно
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Жители Бурятии могут подать документы на сверку трудового стажа в Сбере
Байкальский банк ПАО Сбербанк и Социальный фонд России по Бурятии подписали соглашение, благодаря которому клиенты республики могут сверить трудовой стаж в офисах банка. Эта услуга предоставляется бесплатно.

Суть соглашения проста: Сбербанк будет оказывать содействие в подготовке документов для назначения пенсии людям, чей выход на пенсию наступает с 2024 года.

«Людям, которые в скором времени должны выйти на заслуженный отдых, необходимо сверить свой стаж. В рамках заключенного соглашения клиент может обращаться в любое отделение Сбербанка Республики Бурятия, предоставить базовый пакет документов, которые затем по защищенным каналам будут перенаправлены коллегам в социальный фонд России. На сегодня эта услуга абсолютно бесплатная, доступна во всех бурятских офисах Сбербанка», - рассказал Алексей Кузьмин.

В свою очередь управляющий отделением Социального фонда России по республике Бурятия Климентий Шомоев объяснил важность заблаговременной работы по этому вопросу. Он отметил, что с 2002 года все пенсионные права в России начали формироваться автоматически, то есть не нужно собирать справки, так как все данные есть в информационных системах ведомства.

Однако, жителям республики старше 1982 года рождения, у которых пенсионные права формировались не за счет страховых взносов, специалисты рекомендуют обратиться в Социальный фонд или в филиалы Сбера. Бывает, что для подтверждения стажа и заработка, требуется найти архивные документы или запросить их на предприятии, что тоже требует времени. Это нужно для того, чтобы стаж и пенсионные права человека учли в полном объеме и рассчитали размер пенсии.

Соглашение, прежде всего, направлено на удобство клиентов. Если раньше для того, чтобы оформить документы к пенсии, жителям отдаленных поселков приходило ехать в райцентры республики, поскольку офисы Соцфонда, в основном, расположены там. Теперь все документы можно подать в отделениях Сбера, которые есть практически во всех населенных пунктах Бурятии.

«По базе Социального фонда мы находим не всех людей, поэтому нашим сотрудникам приходится звонить, писать письма – это трудоемкая работа. А у Сбербанка есть колоссальная база и они могут оказать неоценимую помощь в поиске наших клиентов», — сказал Климентий Шомоев.

Мужчинам 1961 и женщинам 1966 годов рождения — таких в республике около 9 тысяч человек — Сбер уже направил смс-сообщения. Уведомление на телефон пришло улан-удэнке Елене Синдеевой, и она обратилась в отделение Сбербанка на Авиазаводе.

«Документы все приняли. Очень вежливый и предупредительный персонал, мне все понятно и быстро объяснили, какие нужны документы. Я очень благодарна Сбербанку за то, что он вызвался помочь социальному фонду и разгрузить его. Ведь не все люди здоровы и могут провести в фонде по полдня. Кто-то живет в отдаленных микрорайонах, вдобавок есть больные люди, которые не могут далеко выезжать. А здесь все очень удобно и в шаговой доступности от дома», — отметила Елена Синдеева.

Николай Шелопугин, руководитель одного из офисов Сбербанка рассказал, как можно воспользоваться сервисом: «На терминалах электронной очереди в филиалах нужно выбрать талон “Выход на пенсию”. Затем трудовую книжку и справки с мест работы примут сотрудники банка. Они же смогут сориентировать жителей по вопросам, какие документы необходимы и, если понадобится, оказать содействие в восстановлении утраченных. В случае, если необходимо дослать еще какие-либо документы, с клиентом свяжется соцфонд».

Он подчеркнул, что люди могут сразу же оформить себе пенсионную карту, по которой для получающих пенсию в Сбербанке есть преимущества.

Отметим, жители Бурятии станут первыми в России, где реализована возможность подачи документов для сверки трудового стажа через офисы Сбера.

Фото «Номер один»
Теги
сбербанк пенсии

Все новости

Мужчина и женщина пострадали на пожаре в Бурятии
04.11.2023 в 09:59
Жители Бурятии могут подать документы на сверку трудового стажа в Сбере
04.11.2023 в 09:31
Один год клинике «Ритм» в 104 квартале
04.11.2023 в 09:06
На трассе в Бурятии грузовик протаранил несколько легковушек
04.11.2023 в 08:55
Победила смерть дважды
04.11.2023 в 07:00
Ирина Волк: В Бурятии окончено расследование дела о незаконной добыче нефрита
03.11.2023 в 17:07
В Улан-Удэ Русский драмтеатр показал спектакль в женской колонии
03.11.2023 в 16:45
Минсельхоз Бурятии сообщил о рекордных урожаях
03.11.2023 в 16:41
Ученые БГСХА снимают «кардиограмму» почвы
03.11.2023 в 16:28
В Бурятии простятся с погибшим добровольцем
03.11.2023 в 16:27
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 ноября

Читайте также
Один год клинике «Ритм» в 104 квартале
В филиале известной клиники можно получить широкий спектр медицинских услуг
04.11.2023 в 09:06
Победила смерть дважды
Московская мама Аюра рассказала всю правду о своей тяжелой судьбе
04.11.2023 в 07:00
Ирина Волк: В Бурятии окончено расследование дела о незаконной добыче нефрита
Перед судом предстанут двое граждан государств ближнего зарубежья и двое россиян
03.11.2023 в 17:07
В Улан-Удэ Русский драмтеатр показал спектакль в женской колонии
Сюжет «Наташкиной мечты» затронул души осужденных, заставив их задуматься о своих мечтах и о судьбе
03.11.2023 в 16:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru