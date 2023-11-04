Общество 04.11.2023 в 12:57

В Иркутск можно будет летать по субсидии

Росавиация обнародовала список региональных субсидируемых маршрутов на 2024 год
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Текст: Дмитрий Родионов
В Иркутск можно будет летать по субсидии
Перечень маршрутов по программе развития межрегиональных рейсов 31 октября утвердил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. В 2024 году в программе появятся 49 новых направлений, которых не было в прошлом году, в том числе маршрут Улан-Удэ - Иркутск. В результате стоимость субсидируемого билета может снизиться в два раза по сравнению с обычным. Конкретную цену билета можно будет узнать после расчета себестоимости полета и размера госубсидии.

- Хорошая новость, добавлен ежедневный рейс Улан-Удэ - Иркутск. Это произошло благодаря совместной работе многих ведомств, правительства и главы республики Алексея Цыденова. Мы надеемся, что авиакомпания S7 нас не подведет и с нового года запустит этот весьма востребованный рейс, - прокомментировал это событие гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Напомним, что сегодня ежедневных рейсов между двумя соседними регионами нет. До Иркутска из столицы Бурятии на самолете можно добраться лишь несколько раз в неделю рейсами авиакомпаний S7 и IrAero. Стоимость билетов начинается с 2800 рублей в одну сторону.

Фото: «Номер один»
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