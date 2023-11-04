Общество 04.11.2023 в 13:07

В Бурятии двое иркутян обокрали официанта

Уходя из кафе, мужчины похитили его телефон, а заодно и мобильник заведения
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии двое иркутян обокрали официанта
В Бурятии сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали злоумышленников, которые похитили из кафе в Северобайкальске два телефона общей стоимостью около 40 тысяч рублей. Ими оказались двое приехавших на обучение иркутян. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

Как сообщили в МВД Бурятии, мужчины 24 и 47 лет ночью в кафе распивали спиртное и оставались последними посетителями в заведении. На выходе они подошли к барной стойке, намереваясь посмотреть меню и, возможно, заказать что-то с собой. В этот момент у них и возник умысел на кражу.

«Увидев лежащие в свободном доступе телефоны, один из которых принадлежал организации, а другой – убиравшему со столов официанту, злоумышленники договорились об их краже. Пока первый прикрывал гаджеты папкой меню, делая вид, что изучает его, второй забрал их со стойки и положил себе в карман куртки. После чего оба покинули помещение», - рассказали в МВД.

Подозреваемых оперативники задержали днем по месту учебы. Свой поступок они объяснили действием алкоголя.

Похищенные мобильники у них изъяты. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Бурятии
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