Оплата штрафа ГИБДД несколько раз
Вопрос: «Случайно оплатила один и тот же штраф два раза. Как вернуть деньги?»
Юлия Борисовна Л.
На почте или в личном кабинете Госуслуг найдите постановление о штрафе. Уточните по телефону, указанному там, полное имя и должность руководителя, адрес для обращений.
Подготовьте документы:
- копию паспорта со страницей о прописке;
- документы, подтверждающие факт повторной оплаты, - чек или распечатку с отметкой банка;
- справку от банка о перечислении денег на официальном бланке банка с печатью и подписью банковского работника;
- копию постановления о штрафе;
- реквизиты личного счёта для перечисления денег.
Далее нужно подать заявление о возврате денежных средств вместе с документами. Также можно направить заявление и документы по почте.
Заявление рассмотрят в течение 30 календарных дней. После этого деньги перечислят по указанным в заявлении реквизитам.