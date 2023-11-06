Общество 06.11.2023 в 09:00

Оплата штрафа ГИБДД несколько раз

Можно ли вернуть деньги?
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Текст: Номер один
Оплата штрафа ГИБДД несколько раз
Номер один

Вопрос: «Случайно оплатила один и тот же штраф два раза. Как вернуть деньги?»

Юлия Борисовна Л.

На почте или в личном кабинете Госуслуг найдите постановление о штрафе. Уточните по телефону, указанному там, полное имя и должность руководителя, адрес для обращений.

Подготовьте документы:

- копию паспорта со страницей о прописке;

- документы, подтверждающие факт повторной оплаты, - чек или распечатку с отметкой банка;

- справку от банка о перечислении денег на официальном бланке банка с печатью и подписью банковского работника;

- копию постановления о штрафе;

- реквизиты личного счёта для перечисления денег.

Далее нужно подать заявление о возврате денежных средств вместе с документами. Также можно направить заявление и документы по почте.

Заявление рассмотрят в течение 30 календарных дней. После этого деньги перечислят по указанным в заявлении реквизитам.

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Оплата штрафа ГИБДД несколько раз
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