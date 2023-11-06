Оплата штрафа ГИБДД несколько раз

Вопрос: «Случайно оплатила один и тот же штраф два раза. Как вернуть деньги?»

Юлия Борисовна Л.

На почте или в личном кабинете Госуслуг найдите постановление о штрафе. Уточните по телефону, указанному там, полное имя и должность руководителя, адрес для обращений.

Подготовьте документы:

- копию паспорта со страницей о прописке;

- документы, подтверждающие факт повторной оплаты, - чек или распечатку с отметкой банка;

- справку от банка о перечислении денег на официальном бланке банка с печатью и подписью банковского работника;

- копию постановления о штрафе;

- реквизиты личного счёта для перечисления денег.

Далее нужно подать заявление о возврате денежных средств вместе с документами. Также можно направить заявление и документы по почте.

Заявление рассмотрят в течение 30 календарных дней. После этого деньги перечислят по указанным в заявлении реквизитам.