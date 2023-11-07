Общество 07.11.2023 в 09:00

Договор купли-продажи недвижимости

Как его составить?
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Текст: Номер один
Договор купли-продажи недвижимости
Pixabay

Вопрос: «Как составить договор купли-продажи недвижимости?» 

Дугарма Баторовна

Договор купли-продажи (ДКП) подтверждает передачу права собственности на определенную вещь от продавца к покупателю за оговоренную оплату и условия. ДКП по недвижимости заключается на готовый объект (вторичное жилье), уже имеющий зарегистрированное право собственности.

В сделках с недвижимостью ДКП должен быть оформлен в письменном виде, даже если он заключается между друзьями или родственниками.

Что нужно сделать перед заключением договора?

- запросить выписку из ЕГРН у продавца, чтобы покупатель мог проверить, собственников квартиры, есть ли обременения (залог, ипотека, арест, иные ограничения прав). Заказать выписку собственник может онлайн в личном кабинете на Госуслугах;

- справку о том, что в квартире никто не прописан;

- документы, на основании которых он владеет квартирой;

- рекомендуется запросить нотариальное согласие супруга на сделку, если продавец в браке и недвижимость является совместно нажитым имуществом, иначе сделку могут оспорить в будущем.

Как подать пакет документов и можно ли это сделать в электронном виде?

Подать пакет документов можно одним из следующих способов:

- лично в офисах МФЦ;

- лично в рамках услуги по выездному обслуживанию филиала ППК «Роскадастр», оставив заявку любым удобным способом:

- через сервис выездного обслуживания официальном сайте ППК

«Роскадастр» в разделе «Сервисы и услуги»,

- при личном обращении по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д.55,

- по телефону: 8(3012)37-29-90 (доб. 2053, 2058, 2052);

- дистанционно с помощью официального сайта Росреестра.

Обязательным условием подачи документов в электронном виде является наличие усиленной квалифицированной электронной подписи у всех сторон договора.

 

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