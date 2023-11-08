Проверка товаров в приложении «Госуслуги»
Вопрос: «Слышала, что теперь можно онлайн проверить подлинность товаров. Правда ли это?»
Анна Т.
Да, действительно, с помощью приложения «Госуслуги» можно узнать срок годности, название производителя, вес или объём продукта, а также посмотреть фотографию товара для сравнения. Для этого нужно отсканировать специальный знак на упаковке, нажав на кнопку «Госкан» в приложении «Госуслуги».
Как это работает?
С 2019 года в России действует система национальной маркировки товаров «Честный знак». Для этого на упаковке размещают специальный графический символ, похожий на QR-код, в котором зашифрованы основные сведения о товаре и информация о сертификатах.
Как считать код «Честного знака» в приложении:
1. Откройте приложение «Госуслуги»
2. Нажмите на надпись «Госкан» в правом верхнем углу экрана
3. Если приложение попросит предоставить доступ к камере — разрешите, это нужно для сканирования
4. Наведите камеру на код «Честного знака» и получите информацию о товаре
В зависимости от результатов сканирования приложение покажет один из трёх статусов:
- зелёный - всё в порядке
- серый - товар продан. Если вы его не покупали или есть другие несоответствия в описании, можно сообщить о нарушении в приложении «Честный знак».
- красный - товар не прошёл проверку на подлинность или система выявила другие нарушения, например истёк срок годности.
Какие товары можно проверить:
- лекарства
- молочную продукцию
- воду
- обувь, шубы и верхнюю одежду
- табак
- товары лёгкой промышленности
- фотоаппараты и лампы-вспышки
- духи и туалетную воду
- БАДы, антисептики и кресла-коляски
- шины и покрышки.