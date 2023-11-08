Проверка товаров в приложении «Госуслуги»

Вопрос: «Слышала, что теперь можно онлайн проверить подлинность товаров. Правда ли это?»

Анна Т.

Да, действительно, с помощью приложения «Госуслуги» можно узнать срок годности, название производителя, вес или объём продукта, а также посмотреть фотографию товара для сравнения. Для этого нужно отсканировать специальный знак на упаковке, нажав на кнопку «Госкан» в приложении «Госуслуги».

Как это работает?

С 2019 года в России действует система национальной маркировки товаров «Честный знак». Для этого на упаковке размещают специальный графический символ, похожий на QR-код, в котором зашифрованы основные сведения о товаре и информация о сертификатах.

Как считать код «Честного знака» в приложении:

1. Откройте приложение «Госуслуги»

2. Нажмите на надпись «Госкан» в правом верхнем углу экрана

3. Если приложение попросит предоставить доступ к камере — разрешите, это нужно для сканирования

4. Наведите камеру на код «Честного знака» и получите информацию о товаре

В зависимости от результатов сканирования приложение покажет один из трёх статусов:

- зелёный - всё в порядке

- серый - товар продан. Если вы его не покупали или есть другие несоответствия в описании, можно сообщить о нарушении в приложении «Честный знак».

- красный - товар не прошёл проверку на подлинность или система выявила другие нарушения, например истёк срок годности.

Какие товары можно проверить:

- лекарства

- молочную продукцию

- воду

- обувь, шубы и верхнюю одежду

- табак

- товары лёгкой промышленности

- фотоаппараты и лампы-вспышки

- духи и туалетную воду

- БАДы, антисептики и кресла-коляски

- шины и покрышки.