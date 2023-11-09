Возмещение расходов за медосмотр

Вопрос: «Обязан ли работодатель возмещать расходы работника, если тот прошел обязательный предварительный медосмотр за свой счет, а потом отказался трудоустраиваться или сразу уволился?»

Отвечает Роструд:

- Обязан. Исключение - если работодатель направил будущего работника на медосмотр в конкретное медицинское учреждение, а работник прошел его в другом месте.

Правовое обоснование: обязательные медицинские осмотры осуществляются за счет средств работодателя (абз.14 ч.3 ст. 214 ТК РФ и ч.9 ст.220 ТК РФ).

Работник должен направить работодателю письменное заявление о компенсации расходов на медицинский осмотр и приложить документы, подтверждающие эти расходы.

При этом обязанность работодателя возместить потенциальному работнику расходы на оплату предварительного медосмотра не зависит от последующего заключения с ним трудового договора.