Временное ограничение на управление автомобилем

Вопрос: «Кому могут временно запретить управлять автомобилем?»

Если у человека есть долги, приставы могут на время ограничить его право управлять автомобилем или другим транспортным средством. Водительское удостоверение не заберут. Но водить машину запретят, пока не будет уплачен долг.

Ограничить право управления автомобилем может судебный пристав-исполнитель, который занимается взысканием долга. Если пристав решит, что такая мера поможет быстрее взыскать долг, он назначит запрет по собственной инициативе. Также о запрете может попросить взыскатель

Запрет применяется, если должником не исполнены требования:

- по уплате алиментов;

- связанные с воспитанием детей;

- по уплате штрафов ГИБДД;

- по возмещению вреда, причинённого здоровью, имуществу, в связи со смертью кормильца, а также морального вреда.

Есть исключения, когда пристав не может запретить водить машину:

- запрет лишает должника основного законного источника денег;

- для должника и его семьи транспортное средство - единственная возможность куда-то добраться из-за сложной транспортной доступности места, где они живут;

- должник пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью;

- должник содержит человека с инвалидностью I или II группы либо ребёнка-инвалида;

- сумма долга не превышает 10 тысяч рублей;

- должнику предоставлена отсрочка или рассрочка для уплаты долга

Что делать, если пришло постановление о временном ограничении права управления транспортным средством?

Необходимо выполнить требование, по которому идёт исполнительное производство: погасить долг. В течение суток после исполнения требований судебный пристав снимет ограничение и запрет перестанет действовать.

Проверить уведомления от приставов и оплатить судебную задолженность можно на Госуслугах.

Штраф за нарушение запрета

При временном запрете на управление автомобилем водительские права не забирают. Но их можно лишиться, если продолжить водить машину, несмотря на запрет

Если инспектор ГИБДД при проверке документов обнаружит, что на водителя наложено ограничение, он составит протокол и передаст дело в суд. Водителю грозит 50 часов обязательных работ или лишение водительских прав на 1 год.